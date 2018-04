Se billedserie Ove Jensen (tv.) og Kaj Larsen kender museets historie bedre end de fleste som sønner af de to første kustodepar. Foto: Henrik Fisker

Farvel til pionerernes museum

Stevns - 08. april 2018 kl. 08:07 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idet vi benytter lejligheden til påny at takke Dem for den støtte, som De har ydet os i anledning af opførelsen af vort ny museum i Højerup, tillader vi os at meddele Dem, at det er vor agt at åbne museet Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 15. maj 1958.

Det skulle glæde museet, dersom De måtte have lejlighed til at komme til stede ved åbningen, som finder sted under beskedne former kl. 14.30 præcis.

Ærbødigst

på bestyrelsens vegne

Gelius

formand. Sådan lyder den officielle indbydelse til indvielsen af Stevns Museum i Højerup - venligst udlånt af Stevns Lokalhistoriske Arkiv sammen med en række fotos og artikler fra såvel Østsjællands Folkeblad som flere landsdækkende aviser, som fulgte anstrengelserne for at skabe et nyt museum på Stevns. Det museum, som i næste måned kunne fejre 60 års-jubilæum, hvis det ikke havde været, fordi det i sidste måned blev besluttet lukket og flyttet til Faxe af Østsjællands Museums nuværende bestyrelse.

Det var en beslutning, som gav genlyd i lokalsamfundet, der reagerede på nyheden om, at stevnsboernes eget museum nu flytter ud af kommunen. Uanset bygningens miserable tilstand og den faldende interesse for udstillingen af den lokale kulturarv, så har det først og fremmest rørt følelserne hos mange stevnsboer, at det er kommet så vidt, og flere har henvist til den lokale historie, der ligger bag museets tilblivelse.

DAGBLADET har i den anledning aflagt besøg hos to mænd med en lang hukommelse, der rækker tilbage til museets første år. De kan berette om en sand pionerånd, der bar ideen frem og realiserede museet - men på spørgsmålet, om de på den baggrund begræder beslutningen om at lukke det, kommer de begge med et svar, som måske vil overraske nogle. Herom senere i artiklen.

Flytningen til Højerup

Kaj Nielsen på 77 og Ove Jensen på 78 år har kendt hinanden næsten hele deres liv. De gik i skole sammen i Højerup fra 1948 og nogle år frem.

På dette tidspunkt lå Stevns Museum i Store Heddinge. Museet blev oprettet i 1922 i Munkegade, men flyttede i 1936 til Egestræde. Selv om der var fine samlinger, stod det dog op gennem 1950'erne klart, at lokalerne var for små og upraktiske til museumsformål, og der kom ikke mange besøgende.

- I de fire år, hvor jeg gik i mellemskole i Store Heddinge, har jeg aldrig været på museet, selv om det lå lige ved siden af skolen, husker Ove Jensen.

Museumsforeningen under den legendariske politimester E.R. Gelius' formandskab afsøgte derfor mulighederne for at finde nye rammer til Stevns Museum. Flere steder var på tale, og bestyrelsen havde fremskredne planer om at købe købstadens gamle præstegård. Men planerne faldt til jorden, da ministeriet modsatte sig et salg. I stedet blev blikket rettet mod en lokalitet uden for Store Heddinge - til fortrydelse for nogle af museumsforeningens medlemmer.

- Højerup var det eneste sted på Stevns, hvor der kom mange besøgende. Også dengang var der mange gæster, der skulle se Stevns Klint og den gamle kirke, og bagefter drak man kaffe på traktørstedet. Der lå også en teltplads ved Klintegården, hvor tilrejsende kunne overnatte om sommeren. Håbet var, at nogle af dem ville lægge vejen forbi museet, når de alligevel var på besøg, siger Ove Jensen.

Bestyrelsen købte jorden et stykke jord af landmand Frede Christoffersen, der boede i Højerup og senere blev borgmester i Stevns Kommune. Selskabet Højeruplund købte arealet ved siden af og indrettede til den parkeringsplads, som ligger der den dag i dag.

- Og min far overtog en ubenyttet trekant ud til Klinten syd for den gamle kirke og dyrkede kål, kartofler og andre grøntsager, beretter Kaj Nielsen.

Stor sum skulle skaffes

Da jorden var erhvervet, skulle der skaffes penge til at opføre museet. Bestyrelsen gjorde op, at det ville koste mellem 200.000 og 300.000 kroner, hvilket var en anseelig sum dengang. Men takket være ikke mindst politimester Gelius' indsats lykkedes det at skaffe pengene. Carlsberg-fondet gav 30.000 kroner, og både Gjorslev og Vemmetofte godser donerede tømmer til bjælkerne.

Bygningen blev tegnet af arkitekt M. Ørsted-Baggers tegnestue i Store Heddinge. Han valgte en stor hal, der var inspireret af de dengang populære Trelleborg-huse, som stod i en ringvold ved vikingeborgen ved Slagelse.

- Han var meget optaget af den konstruktion, som ikke har nogen bærende elementer i midten, men kun bæres af ydervæggene. Der var ikke tænkt på isolering, for det var kun meningen, at museet skulle holde åbent fra påske til oktober, siger Kaj Nielsen, der har arbejdet som tømrermester hele sit liv.

Han stod i lære hos tømrermester Willy Jensen, Højerup, og det var ham, der fik entreprisen med at opføre museet. Kurt Clausen, Rødvig - der også var chef for Teknisk Skole i Store Heddinge - stod for murerarbejdet, H.P. Larsen, Klippinge, havde ansvaret for døre og vinduer, malermester Møllekær fra Store Heddinge tog sig af malerarbejdet, og el-installatør Strøm - det hed han faktisk! - fra Store Heddinge lagde el ind.

Effekter fra nær og fjern

Bestyrelsen og formand Gelius havde travlt op til indvielsen med at samle effekter sammen til det nye museum. Ud over dem, som stod på det gamle museum i Store Heddinge, fik han bl.a. en nedlagt smedje ved Vallebo nær Faxe brækket ned og flyttet til Højerup, for Faxe havde ikke selv noget egnsmuseum dengang. Ligeledes overtog han kasserede rekvisitter fra den gynækologiske klinik på Store Heddinge Sygehus, fortæller Kaj Nielsen.

Det blev hans forældre, der blev de første kustoder på museet. Hans og Hedvig Nielsen passede museet i Højerup de første syv år. Da de stoppede i 1965, overtog Ove Jensens forældre: Lars Peter og Karen Larsen arbejdet - det sluttede to år efter, da hans far døde.

- Lønnen var beskeden, og en del af den bestod i det overskud, som kom ind ved salget i kiosken, hvor man kunne købe is, pølser og cigaretter. Gelius købte to grammofoner og en højttaler og spillede musik fra museets vinduer for at skabe opmærksomhed om museet på gode sommerdage, husker Kaj Nielsen.

- Der kom rigtig mange gæster de første år. Måske kommer der lige så mange gæster til Højerup i dag, men det er jo langt fra dem alle, der lægger vejen ind på museet, tilføjer Ove Jensen.

Alting har sin tid

Både Kaj Nielsen og Ove Jensen har i deres voksne liv været væk fra Stevns i en årrække, men er nu tilbage. Mens Kaj Nielsen bor i sit barndomshjem ved gadekæret i Højerup, har Ove Jensen boet i Harvig siden 1979. Men de er ikke kommet på byens museum de seneste mange år.

- Det er ikke fulgt med tiden. I starten var det interessant, men nu trækker det ikke mere. Museet er jo ikke indbydende mere. Alting ændrer sig, og der stilles nye krav. Jeg håber, at forholdene bliver bedre i Faxe, siger Ove Jensen.

Kaj Nielsen begræder heller ikke lukningen.

- Dengang mine forældre var kustoder, havde det nyhedens interesse. Og skiftende særudstillinger har trukket folk til i mange år. I starten var der ildsjæle til - som Joakim Jerrik og Henning Poulsen, som vi skylder en stor tak. Men de senere år har museumsfolkene ikke holdt gejsten for det ved lige. Når der ikke er vilje til at gøre noget for museet, må vi sige, at dets tid er ovre. Og så er det nok udmærket, at effekterne kan få nyt liv et andet sted, siger han.