Far peger på bedre normering efter vold i sit barns børnehave

Stevns - 11. juni 2019 kl. 13:19 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem-årige Jonathan fra Stevns blev udsat for en meget voldsom oplevelse i børnehaven lige inden pinse.

Det skriver Tomas Patheier fra Stevns på sin blog med henvisning til sin søn og sønnens daginstitution. Sønnen fik rifter, blodudtrækninger, kradsemærker og et hul i hovedbunden, da en anden dreng slog og sparkede ham.

Det fremgår af bloggen, at der er tale om et inklusionsbarn, som har behov for støtte, og derfor skal lære hvilke spilleregler, der gælder på legeplads, såvel som i dagligdagen.

Han understreger, at det er for at få en ordentlig normering i daginstitutionerne, at han står frem.

»Det skal være trygt for alle børn at gå i institution, også hvis man har særlige behov, og skal inkluderes, alternativt vil disse børn altid opleve modgang og manglende forståelse«, som han skriver, og understreger endvidere:

»Normeringer, der skal være nok voksne til vores børn.«

Stevns borgmester, Anette Mortensen (V) udtalte sig om minimumsnormering i afslutningen af valgkampen til Folketingen, hvor TV 2 havde taget emnet op og spurgt samtlige borgmestre i landet. Efterfølgende sagde hun til DAGBLADET:

- Det giver selvfølgelig god mening at kigge på antallet af voksne i en institution. Men jeg er ikke sikker på, at et ekstakt tal fra Christiansborg er løsningen på de udfordringer, der er. Det her drejer sig ikke kun om tal, penge og antal. I min verden, så er det lige så vigtigt, at man har et fagligt højt niveau, og at vi som kommune følger med i og op på, hvordan det går ude i de enkelte institutioner. Når det er sagt, så skal der selvfølgelig også være et vist antal voksne for at få det hele til at fungere. Men hvis man vil indføre minimumsnormeringer, og der ikke følger penge med, så betyder det, at vi skal finde pengene og dermed spare på andre områder.

Hun pegede derfor på, at har Christiansborg lyst til at sende pengene med, så var hun sikker på, at de stevnske politikere også gerne vil snakke med omkring minimumsnormeringer.

- Men så længe, der ikke følger ressourcer og penge med, så bliver det svært at få det til at hænge sammen, hvis vi skal følge et eksakt tal, sagde borgmesteren.

BUPL har i et læserindlæg svaret på borgmesterens udtalelser fra dengang. Se mere i linket ved denne artikel.

