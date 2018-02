En far er tiltalt for at have voldtaget og truet sin egen datter. Retssagen foregår over flere dage ved Retten i Roskilde. Mandag startede den, på onsdag er anden retsdag med vidneafhøringer, og i næste uge fortsætter sagen med procedurer og domsafsigelse. Foto: Steen Østbjerg

Far nægter voldtægt af sin datter

Stevns - 27. februar 2018

En 51-årig mand fra Stevns har fået en alvorlig anklage fra sin biologiske datter på halsen. Hun anmeldte ham 3. april sidste år for gentagne tilfælde af voldtægt og andre seksuelle overgreb, der skal have fundet sted på hans adresse på Stevns over en tre-årig periode fra september 2006 til september 2009, hvor pigen var 12-15 år gammel, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Da faderen knap 10 år senere to gange opsøgte sin nu voksne datter på moderens adresse et andet sted på Stevns og tvang hende til et andet seksuelt forhold end samleje, skred pigen - der i dag er 23 år - til en anmeldelse af sin far til politiet. Han blev anholdt 15. juni sidste år efter en ransagning på sin bopæl og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør. Her blev han varetægtsfængslet og sigtet for voldtægt mod sin datter, og efter to fristforlængelser blev han løsladt af retten 10. august.

Det er baggrunden for et nævningeting, der mandag blev sat ved retten i Roskilde. Her står den 51-årige mand anklaget for gentagne tilfælde af voldtægt og anden seksuel ydmygelse og for at have truet sin datter til tavshed, idet han truede med at slå hendes mor, søster og andre nære pårørende ihjel, hvis hun ikke gjorde, som han sagde, eller bagefter fortalte om det passerede.

I retten afviste manden alle anklager.

- Jeg aner ikke, hvor hun har det fra. Måske fra eks'en - hun hader mig som pesten, sagde han med henvisning til pigens mor.

Der er afsat i alt fem retsdage til sagen mod den 51-årige mand. Nævningetinget træder sammen igen onsdag, hvor der ventes vidneafhøringer af bl.a. flere medlemmer af mandens og pigens familie.