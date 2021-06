Lasse Olsen hjemme på gården med hunden og kalvene. Billedet er taget i 2016. Foto: Henrik Fisker

Familien, gården og dyrene betød alt for Lasse Olsen

Stevns - 14. juni 2021 kl. 17:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

I en svær tid, hvor familien til Lasse Bo Krogh Olsen skal kapere hans alt for tidlige død, kan det gøre godt at tænke på den solbeskinnede forårsdag i 2017, da han indviede en ny, stor stald på 3000 kvadratmeter med plads til 660 dyr. Da en gennemsnitlig dansk kalv ikke har udsigt til noget langt liv, betød det, at han kunne se frem til at sende omkring 1300 kalve gennem systemet om året - fra han modtog dem som spæde, til han sendte dem af sted til Danish Crowns slagteri i Ringsted.

Udvidelsen gjorde ham med ét slag til én af de største producenter af kalve i landet. Da han samtidig var formand for kalveproducenterne i Danmark, kom adskillige af hans kolleger for at se den nye tilbygning til Grusgravgård nær Tommestrup. I alt nåede omkring 400 mennesker at besøge ham den dag i maj for fire år siden.

- De fleste af kalveproducenterne her på Sjælland har været her, og der kom to helt oppe fra Brønderslev, som tog turen til Stevns begge veje på én dag. Det er jeg lige godt lidt imponeret over, sagde en glad Lasse Olsen.

Indvielsen af den nye stald var et højdepunkt i Lasse Olsens liv. Han var stolt over, hvor langt han havde drevet det på sin gård - og glad for at kunne udrette noget positivt for sin hjemegn.

Plads til de svage

I fredags døde Lasse Olsen alt for tidligt. Efter en længere periode, hvor han kunne leve med sin sygdom og stadig passe kalvene i stalden, begyndte det for omkring tre måneder at gå ned ad bakke. De seneste uger han været sengeliggede.

Han manglede otte dage i at kunne fejre sin 53 års-fødselsdag, men siden august sidste år vidste han, hvor det bar hen. Her fik han beskeden fra lægerne om, at han havde en uhelbredelig kræftsygdom, som han ikke ville overleve. En svær besked, som han selv tog fattet - og herefter begyndte han at afvikle sit virke. Kalvene blev afhændet gradvist, gården blev solgt et par måneder senere til Seinhuus, og sammen med sin hustru: Marianne købte han et hus på Chr. Richtersgade i Store Heddinge. Han fik lov at dø hjemme på gården, som han havde ønsket - og efter hans ønske er bisættelsen offentlig, og gravkaffen serveres på Traktørstedet Højeruplund lige midt i hjemstavnen.

Det er her, at han stammede fra - på Kærgaard ved Højerup. Grusgravgård købte han efter nogle år i Store Heddinge. Han havde et stort samfundssind og engagerede sig i foreningslivet, bl.a. som formand for Tommestrup Forsamlingshus. Men også i landbokredse var han et kendt ansigt - og derfor måtte han ofte svare på spørgsmål fra sine landmandskolleger, hvorfor han i 1998 havde meldt sig ind Det Konservative Folkeparti - året efter, som Hans Engell ramte den berømte betonklods på Helsingør-motorvejen. Hvorfor havde han dog ikke meldt sig hos Venstre, blev han spurgt.

- Jeg kan godt lide, at der er plads til de svage i samfundet, og deres interesser synes jeg, at konservatismen er bedre til at varetage end den rene liberalisme, svarede Lasse Olsen.

Men han stod ikke længere væk fra Venstre, end at han var en svoren tilhænger af et tæt samarbejde mellem de to partier. Han forsvarede det valgforbund, som ofte har været indgået mellem de to partier i Stevns Kommune - også da han tiltrådte han som formand for vælgerforeningen i 2016. Det kom han dog til at fravige efter de turbulente begivenheder i slutningen af forrige valgperiode.

Skuffet, men ikke bitter

Det gjorde ondt på Lasse Olsen, da hans parti på generalforsamlingen i 2019 væltede ham som formand med en snæver margin. Det havde han ikke set komme, og skuffelsen var stor den aften på Harmonien. Men han var ikke manden, der blev bitter og smækkede med døren. Og han sagde ikke nej, da partiet året efter - i september 2020 - bad ham genindtræde i bestyrelsen efter, at den valgte bestyrelse var smuldret.

Da havde han fået sin diagnose og fandt det ikke forsvarligt at stille op som formand igen. I stedet blev han næstformand og glædede sig over igen at kunne tjene sit parti.

- Jeg har det jo godt, selv om jeg ved, at det slutter en dag. Mit store håb er, at de nuværende meningsmålinger holder, så Søren Pape Poulsen kan vinde næste folketingsvalg. Ved den seneste måling fik vi over 10 procent, sagde han glad til undertegnede sidste år i september.

På vælgerforeningens generalforsamling for tre uger siden vidste alle i partiet, at Lasse Olsens tid snart var forbi. Men i respekt for hans engagement blev han som en æresbevisning genvalgt som næstformand.

Først og sidst var han optaget af sin families ve og vel. Han var patriarken, der holdt øje med, at alle havde det godt - og til sidst, at de kan leve videre, når han ikke selv er der mere.

Lasse Olsen efterlader sin hustru: Marianne, sine forældre: Dan og Dorete, og døtrene: Rie og Ida. Han bisættes fra Sankt Katharina Kirke på fredag 18. juni kl. 10.30.