Se billedserie Familien Fangel-Mo flytter fra de norske fjelde til Permatopia i Karise for at leve i bedre overensstemmelse med naturen.

Familieliv i klimakrisens skygge

Stevns - 01. september 2020 kl. 17:42

Kan man redde planeten og klimaet ved at være bevidst om sin måde at leve på? Eller dulmer det bare ens egen dårlige samvittighed over at bidrage til verdens skæve gang?

Det sætter en ny dokumentarfilm fokus på - og giver samtidig et bud på, hvordan man kan indrette sin tilværelse, hvis man ønsker at sætte et mindre klimaaftryk.

Dokumentaren: Rejsen til Utopia har netop haft premiere og vises onsdag 2. september kl. 19.30 i Snurretoppen. Aftenen indledes med et oplæg ved Erlend Moe, der selv medvirker i filmen som én af hovedpersonerne. Desuden vil kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay (R) adressere filmen i sin egenskab af formand for Stevns Kommune udvalg for verdensmål, der arbejder for at skabe bæredygtige boformer.

Filmen viser, hvordan familien Fangel-Mo bor på deres idylliske slægtsgård i de norske fjelde. Men de er nødt til at pendle til arbejde i fly og udleder dermed masser af CO2. Så forældrene lider af en nagende klimasamvittighed.

For at redde planeten og børnenes fremtid beslutter de at flytte til Danmark - nærmere bestemt Permatopia i Karise - et selvforsynende, økologisk landsbykooperativ. Men det viser sig at være lettere at mene det rigtige end at gøre det - ikke mindst i en familie fuld af temperamentsfulde individualister med hver deres behov og mindst ligeså mange drømme.

Sammenstødet mellem idealisme og virkelighed, frihed og fællesskab, forældre og børn sætter hverdagen på spidsen.

Rejsen til Utopia beskrives som »en hjertelig, rå og ærlig film om familieliv i klimakrisens skygge«. Den vises kun den ene gang, varer en time og 32 minutter og er tilladt for alle.