Den 46-årig familiefar fra Stevns har tilstået seksuelle overgreb mod sin mindreårige datter og hendes veninde samt at have filmet dem begge nøgne. Dommen falder senere.

Familiefar tilstår seksuelle overgreb mod sin datter

En ubehagelig sag blev onsdag rullet op i Retten i Roskilde, hvor en 46-årig familiefar med bopæl på Stevns stod anklaget efter straffelovens voldtægtsparagraf og for at besidde en række børnepornografiske billeder på sin computer. Sigtelsen gik på andet seksuelt forhold end samleje mod mandens biologiske datter, der på gerningstidspunktet i 2018 var knap 10 år.

I retten tilstod den 46-årige mand alle anklager og er dermed skyldig i sigtelserne. Dommer Anna Lindgren valgte at gennemføre retssagen for lukkede døre af hensyn til ofrene i sagen. Det betød, at de mange tilhørere og sendt ud af lokalet under resten af retsmødet.