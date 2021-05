Sådan vil en vejbro over Tryggevælde Å skulle dimensioneres.Illustration: Vejdirektoratet

Fakta om statsvejprojektet til motorvejen

Med aftale af 30. november 2018 om Finansloven 2019 blev det besluttet at gennemføre en vvm-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns. Man kan finde kommissoriet (opgavebeskrivelsen, red.) for projektet på Vejdirektoratets hjemmeside under »En vejforbindelse til Stevns«.