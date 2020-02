Fakta om Her-bor-vi-puljen

Puljen er på 60 mio. kroner Nordea-fonden besøger i marts disse seks mindre byer: Arden, Lem, Gram, Gørlev, Hårlev og Brenderup for at give foreninger og ildsjæle sparring på projektidéer, der kan bidrage til gode liv i mindre bysamfund.

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden har særligt fokus på at støtte projekter, der får flere ud i det fri eller som får flere børn til at blomstre.