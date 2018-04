Fakta lukker i Store Heddinge

Torsdag blev en trist dag for medarbejdere og kunder i Faktas butik i Store Heddinge, da det stod klart, at den er én af de 47 butikker, som Coop har besluttet at lukke som en del af større omstilling. Det skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Det er lidt over 13 år siden, at Fakta åbnede sin butik i Store Heddinge. Det skete i februar 2005, hvor en alvorlig krig om dagligevarekunderne rasede over hele landet. Discountbutikkerne skød op i mange byer og udfordrede de store butikker. Det var i disse år, at Store Heddinge på et tidspunkt havde ikke mindre end seks supermarkeder inden for en radius af omkring en kilometer.