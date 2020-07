Artiklen: Færre tilfælde af magt over for kommunens udsatte borgere

Færre tilfælde af magt over for kommunens udsatte borgere

Serviceloven foreskriver, at Kommunalbestyrelsen hvert år skal orienteres om, hvor mange gange der er anvendt magt over for de borgere, der modtager hjælp af døgnplejen, samt de borgere - ofte fra andre kommuner - som bor i kommunens botilbud. Det er baggrunden for, at socialudvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S) kunne orientere sine kolleger i Kommunalbestyrelsen om, at der er sket et betydelig fald i magtanvendelsen fra 2018 til 2019. Helt præcist er der registreret 19 tilfælde af magtanvendelse i 2019 mod 57 året før.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her