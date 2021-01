Artiklen: Færre gudstjenester under corona

Som følge af de skærpede restriktioner for landets trossamfund under coronakrisen har kirkerne i de tre sydstevnske sogne besluttet, at der fra søndag 17. januar og foreløbig måneden ud kun vil være én gudstjeneste i pastoratet hver søndag.