Se billedserie Dorte Færchs kunstneriske fotografier kan ses i Mediehuset i april og maj måned. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Færchs fotografier bliver til kunst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færchs fotografier bliver til kunst

Stevns - 06. april 2021 kl. 19:57 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Dorte Færch er meget aktiv med sit kamera og har et godt blik for, hvad der kan blive til et godt motiv. Hun er aktiv i Stevns Fotoklub og udstiller nu sine fotogafier i Mediehuset i Store Heddinge i april og maj måned.

Dortes fotokunst går mest i retning af at fortolke naturen, som hun ser den. Hun ser et motiv og formår ofte at læse noget andet i det.

Et eksempel på det er hendes billeder fra Rødvig Havn. På beddingen kravler hun ind under bådene, når de skal understryges, og finder rester af maling samt rustpletter. Når lyset falder rigtigt, bliver det til underfundige farvepaletter af sagndyr.

Eller de allerførste stråler fra morgensolen, der rammer stenene i vandkanten på Gran Canaria og spiller i lyset, så Dorte ser delfinerne danse på bølgerne.

En saltspreder på havnen i Rødvig har været inspirationskilde til flere af Dorte Færchs fotografier.

- Når man går helt tæt på, så ændrer motivet sig konstant fra den ene dag til den anden. Og jeg færdes rigtig meget på havnen, hvor jeg går så tæt på tingene som muligt, siger hun til DAGBLADET.

Nogle af fotografierne med personer på, har hun fået trykt på lærred, så de på afstand nærmest tager sig ud som naturalistiske malerier. Og fotografier af vandspejlinger giver også en oplevelse ud over det sædvanlige.

Så selvom Dorte Færch fotograferer, så gør hun det med et kunstnerisk udtryk, som gør at beskueren aldrig helt ved, hvad man har med at gøre. Det er grobund for fortolkning, og det er lige det, Dorte gerne vil opnå.

I april kommer en komite fra Åbne Atelierdøre for at bedømme om Dorte Færch kan optages i denne populære kunstnersammenslutning, der hvert år trækker mange kunstinteresserede til Stevns i slutningen af august måned.