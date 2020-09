Den 46-årige mand fra Stevns har modtaget sin fængselsdom for seksuelle overgreb på sin mindreårige datter og hendes veninde. Foto: Jesper From

Fængsel til familiefar for seksuelle overgreb

Krænkelserne fandt sted i 2018 og 2019 på et tidspunkt, hvor pigerne var henholdsvis ni og 10 år gamle. På grund af børnenes alder er der ifølge straffeloven tale om »voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje«.

En 46-årig familiefar fra Stevns kan se frem til et fængselsophold efter, at han har tilstået flere tilfælde af seksuelle overgreb mod sin egen datter og hendes veninde.

Tilståelsen faldt på det første retsmøde i juli, hvor der dukkede så mange pårørende til ofrene op, at der ikke var plads til dem alle i retslokalet. Dommer Anna Lindgren valgte dengang at gennemføre retssagen for lukkede døre af hensyn til ofrene i sagen.