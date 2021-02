Se billedserie Køerne slapper af, når der elever fra Scandinavian Cello School spiller blide klassiske toner i Mogens Haugaards kostald. Privatfoto

Fællessang på fredag: Cellomusik i kostalden

Stevns - 17. februar 2021 kl. 17:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

DR's fredagssatsning: »Fællessang« trækker hver uge et stort antal seere, der i en coronatid synger sammen hver for sig. Her optræder skiftende kunstnere med udvalgte sange, alt imens showets musikalske værter: Katrine Muff Enevoldsen og Johannes Langkilde styrer slagets gang ved det store flygel i DR Byen.

På fredag kommer Stevns med i programmet, når seerne inviteres med indenfor i Mogens Haugaards kostald. Her vil de - ud over køerne - møde Jacob Shaw, der er leder af Scandinavian Cello School på den lille ejendom lidt uden for Lund. I denne uge var DR's filmhold på besøg og har bl.a. optaget et par af eleverne fra celloskolen, der spiller henholdsvis på cello og kontrabas for køerne.

Køerne er ikke uvant med klassisk musik i stalden. På en rejse til Japan havde Jacob Shaw oplevet, hvordan man der både masserede kvæget og spillede musik for dem. Så han foreslog Mogens Haugaard at tage ideen op. Siden sidste efterår har han derfor spillet klassisk musik med lav volumen i stalden for sine køer. Det handler om dyrevelfærd, forklarer han.

- Musik har en beroligende effekt på mennesker, og vi tror på, at det samme gælder dyr. Vi kan mærke på køerne, at de bliver mere afslappede og lettere at omgås. Modsat er det kendt viden, at stressede dyr er direkte skadelig for kødkvaliteten, så det går det bedre med strygermusik end pauker og trompeter, siger han.

Samarbejdet er nu udbygget, så Jaocb Shaw med jævne mellemrum tager sine elever med fra skolen og øver foran køerne. Det er samtidig god træning for nye musikere, når de skal lære at spille foran mennesker.

Resultatet kan høres og ses på DR 1 fredag kl. 20.00.