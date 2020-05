Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Få hjælp til at sortere dit affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få hjælp til at sortere dit affald

Stevns - 01. maj 2020 kl. 20:06 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag træder den nye affaldsordning på Stevns officielt i kraft, og mange nye spørgsmål melder sig her i overgangen fra den gamle til den nye affaldsordning.

Med app'en Affaldsportal kan det måske blive lidt nemmere at holde styr på dit affald og få hjælp til, hvordan du skal sortere. Undertegnede installerede den på mobiltelefonen i går og har siden spurgt den til råds om, hvad man gør med en tom shampoobeholder i plastic.

Her svarer den, at hvis beholderen er skyllet med koldt vand, så skal den smides i containeren med plastic - men hvis den ikke er skyllet, så skal den smides væk i rest-affald.

- App'en indeholder blandt andet en sorteringsguide med flere end 4500 søgeord. Så hvis du står i dit køkken og er i tvivl om, hvor du skal gøre af mælkekartonen eller engangslighteren, så kan du slå det op. Det bliver en god ven at have ved hånden i den kommende tid, hvor mange spørgsmål om sortering af affald naturligt vil melde sig. Derudover kan du også bruge app'en til at se, hvornår du får hentet affald, og du kan blandt andet bestille ekstra sække eller tømning, siger Flemming Petersen, der formand i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget i Stevns Kommune.

Den nye affaldsordning er en stor forandring, og alle skal lige lære, hvordan vi skal sortere vores affald i mad, rest, plast, metal, papir og glas.

- Når vi har gjort det gentagende gange, så bliver det en mere naturlig del af hverdagen. Indtil vi er helt trygge ved at sortere, håber jeg på, at affalds-app'en bliver den gode hjælp og støtte, som altid er i nærheden, når man har brug for hjælp, siger udvalgsformanden.

App'en Affaldsportal kan du bruge til at:

n Se hvornår du får hentet affald.

n Slå op, hvordan du skal sortere dit affald. Den indeholder en sorteringsguide med mere end 4500 søgeord.

n Tilmelde beskedservice.

n Melde om afvigelser ved tømning, ødelagt beholder m.m.

n Bestille ekstra sække eller tømning.

n Finde adressen til genbrugsstationen.

n App'en er gratis, og du kan hente den i App Store eller Google Play.

Det er også muligt at finde den online sorteringsvejledning på Stevns Kommunes hjemmeside stevns.dk. Kan man ikke finde den genstand man søger, så har man også her mulighed for at fortælle kommunen det ved at foreslå nye ord.

Læs meget også mere om affald på stevns.dk/affald.

relaterede artikler

Renovation bliver del af ejendomsskatte-billetten 24. april 2020 kl. 06:16

Forsinket levering af net til indendørs sortering af affald 23. april 2020 kl. 13:14

30.000 nye affaldsbeholdere på vej ud til alle på Stevns 03. marts 2020 kl. 14:19