Få et smugkig på det kommende besøgscenter for en verdensarv

-Vi har valgt at sende foredraget online, så man kan kigge med, selvom man ikke har lyst til at tage til et offentligt arrangement i disse corona-tider, lyder det fra Tove Damholt, der er direktør i Verdensarv Stevns.

- Vi sender et link til deltagerne, som man så bare klikker på for at få adgang til foredraget - og efterfølgende kan man også kigge med, når vi følger op med generalforsamling i Verdensarv Stevns. Det her besøgscenter kommer til at betyde meget for udviklingen i Stevns - så vi glæder os meget til at høre arkitekterne fortælle.