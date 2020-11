På Stevns Apotek passes der godt på kunderne. Ved indgangen er der håndsprit, på gulvet er der afstandsmærkning, og ved kasserne er der opsat plexiglas. Og personalet bruger enten visir eller mundbind, ligesom kunderne også skal bruge mundbind. Foto: Rikke Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Få apotekervarer leveret hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få apotekervarer leveret hjemme

Stevns - 06. november 2020 kl. 17:04 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Anden bølge af corona-epidemien er over os, og vi skal nu - ud over brug af håndsprit og afstand til hinanden - også bære mundbind, når vi handler ind i detailbutikkerne. Kravet om brug af mundbind gælder naturligvis også apotekerne og apoteksudsalgene, og fra Stevns Apotek er der stor ros til kunderne:

- Vores kunder gør det godt og er rigtigt gode til at passe på hinanden, når de kommer ind hos os, siger Jane Digmann fra apoteket i Store Heddinge.

Hun opfordrer til, at man, så vidt det er muligt, betaler sine indkøb med kort eller via Mobilepay, for som hun forklarer, så udgør brugen af kontanter en smitterisiko, når de skifter hænder.

Har man ikke mulighed for, eller vil man gerne undgå at komme indenfor på apoteket, så er det også muligt at bestille varerne hjemmefra via én af hjemmesiderne: www.apoteket-online.dk eller www.dinapoteker.dk. Man skal huske at vælge det apotek, som man ønsker at handle fra, og så kan man bestille de varer, som man normalt kan købe i butikken. Det gælder også receptpligtig medicin, som hentes frem ved at klikke på 'Recept' eller 'Dine recepter' øverst i højre hjørne af skærmbilledet.

En anden mulighed er at ringe til Stevns Apotek på tlf. 56 50 20 24 og bestille sine varer.

Hvad angår levering af de bestilte varer, kan man vælge at hente varerne på apoteket eller at få dem leveret.

- Normalt koster det 65 kroner for levering, men vi har valgt at reducere prisen, så det kun koster 25 kroner at få leveret i november og december, oplyser apoteker og indehaver at Stevns Apotek Arjang Mehrdad.

Vælger man selv at hente, er det endda muligt at få personalet til at komme ud med de bestilte varer til bilen. Det gælder både ved bestilling pr. telefon og over nettet. For sidstnævnte skal man blot skrive som bemærkning, at man ønsker at få udleveret bestillingen uden for ved parkeringspladsen.