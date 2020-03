Sådan så det ud i Michael Løvendal Kruses have i Højerup, da stormen »Laura« kiggede forbi torsdag. Et af hans træer gav efter og lagde sig ned. Privatfoto

Et stormfuldt men blidt kys fra Laura

Materielgården i Stevns Kommune har således kun været kaldt ud til et enkelt væltet træ i Hårlev Byskov - desuden var de af egen drift en tur forbi Pyramiden i Boesdal for at tjekke for eventuelt knækkede eller beskadigede tagplader.

Stormen, som blev døbt Laura, blæste torsdag ind over Stevns. Men selvom, det nok kunne mærkes i træer og tagrygge, at Laura kiggede forbi, så endte det stormfulde møde med et blidt kys.

