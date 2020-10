Nu kan Stevns Kommune søge Kystdirektoratet om dispensation til at sætte en sauna op i Krohaven. Billedet her er taget, da Rødvig Badelaug havde lejet en mobil sauna, som for en stund var sat op på parkeringsarealet ved Christians Ø. Foto: Erik Nielsen

Et skridt nærmere udendørs sauna ved kyst og klint

En indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening fik ikke betydning i forhold til godkendelse af lokalplan for opsætning af en mobil sauna i Krohaven. 112 medlemmers i Rødvig Badelaug, som har samlet 378.000 kroner til projektet, kan nu se frem til, at Kystdirektoratet skal tage endelig stilling.

