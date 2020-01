Hvis man ser bort fra, at grunden er forurenet efter de mange år med garveri-virksomhed på adressen, så giver nettet et smukt skær af forventning på en solskinsdag. Foto: Erik Nielsen

Artiklen: Et rødligt skær af fremtid lyser op over forurenet garveri-grund

Et rødligt skær af fremtid lyser op over forurenet garveri-grund

Grunden på Højerupvej 7 i Store Heddinge, hvor det tidligere lå en ruin efter et fortidigt garveri, er nu blevet fuldstændig afdækket med et markeringsnet, der markerer den forurenede jord, som ligger under nettet. Det rødlige net ligger nu og lyser op i et science fiction-agtigt landskab og viser tydeligt den forbipasserende, at her ligger et ikke helt almindeligt grundstykke.

