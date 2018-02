Se billedserie Rødvig Borgerforening drømmer om en »grøn kile« ned igennem byen, hvor stationen ligger i dag. Derfor ha man peget på at flytte stationen til en placering lige nord for Vemmetoftevej. Men også en placering ved den kommende sportshal i byen er i spil. Nu skal fordele, ulemper og økonomi ved projekterne undersøges i en ekstern undersøgelse. Foto: Erik Nielsen

Et nyt skridt mod flytning af Rødvig Station

Stevns - 19. februar 2018 kl. 12:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flytning af stationen i Rødvig synes at være rykket et skridt nærmere, efter at Movia og Stevns Kommune er blevet enige om i fællesskab af finansiere en rådgiver-undersøgelse.

- Der er behov for at få udarbejdet en forundersøgelse hos en rådgiver for, at vi kan komme videre med arbejdet, så vi kan få belyst de steder, der er i spil, og hvilke fordele og ulemper, der er i forbindelse med placeringen netop der. Men vi mener det alvorligt, og derfor er vi blevet enige om at være med til at betale for undersøgelsen, siger Flemming Petersen, der er formand for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget i Stevns Kommune.

Movia mener, at det vil være tilstrækkeligt at anvende i alt 250.000 kroner til undersøgelsen og selskabet, og et enigt udvalg har på sit seneste møde sagt god for at bruge 125.000 kroner til formålet.

Anbefalingen blev dog fulgt af en bemærkning, at såvel Ældreråd som Handicapråd skal høres inden en eventuel flytning af stationen.

Borgerne i Rødvig har på flere borgermøder og i en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2016 angivet flytningen af Rødvig Station som deres højeste prioritet.

Her har Rødvig Borgerforening tidligere været ude at pege på en placering umiddelbart på den nordlige side af Vemmetoftevej.

Siden har kommunen på udvalgsniveau forhandlet med Lokaltogs ledelse om at flytte stationen i Rødvig til et areal bag den nye sportshal.

Togselskabet har ellers i en årrække været afvisende over for idéen og henvist til, at det var et projekt Stevns Kommune selv måtte finansiere. Men nu har både Movia og Lokaltog fået en interesse i at afkorte køretiden, når Østbanen vender tilbage til halvtimedrift og direkte tog til Roskilde. Og derfor har selskaberne fået øje på stationen i Rødvig, hvor en flytning vil kunne spare op til nogle minutter i køreplanen.

På den baggrund bliver der nu sat en forundersøgelse i gang, hvor de forskellige fordele, ulemper og omkostninger skal sættes op over for hinanden, så alle tre placeringer og de omkostninger, der er forbundet til dem bliver mere sammenlignelige.

