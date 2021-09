Se billedserie Repræsentanter for forligskredsen tog imod ved et pressemøde tirsdag formiddag. Her er det nederst fra venstre Mikkel Lundemann Rasmussen (K), Henning Urban Dam (S), borgmester Anette Mortensen (V) og Jan Jespersen SF. Øverst fra venstre er det Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (S), Line Krogh Lay (R) samt Sejer Folke (EL). Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Et langsigtet budget som viser vej helt ind i næste valgperiode Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Et langsigtet budget som viser vej helt ind i næste valgperiode

Stevns - 22. september 2021 kl. 14:39 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Har partierne i deres »langsigtede budgetaftale« forpligtiget hinanden ind i næste valgperiode?

Læs også: Budgetforlig på fundamentet af sidste års skattestigning

Kommunens budgetforlig, som seks partier skrev under på tirsdag, hviler med egne ord i forligsteksten på de trædesten, som blev lagt med sidste års budget. Og aftaleparterne er fortsat af den opfattelse, at det nuværende niveau for kommunal skatteudskrivning på 26,0 procent er nødvendigt for på såvel kort som længere sigt at kunne fastholde det fornødne udgiftsniveau på henholdsvis drift og anlæg.

Det er altså med egne ord en langsigtet budgetaftale, som Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti nu står bag - og som Nyt Stevns og Dansk Folkeparti står uden for.

Alle forhandlingsparter slog også på den gode tone og ånd, som hele dette års og sidste års tværpolitiske budgetforlig er blevet ind- gået under. Ved pressemødet tirsdag, hvor budget- aftalen blev fremlagt, spurgte DAGBLADET derfor, om partierne med denne langsigtede forpligtigelse, som er skrevet ind i forliget, dermed også har lagt grund- stenen for et bredt samarbejde hen over midten - på trods af, at Venstre og Konservative står i valgforbund med de to partier, som står uden for budgetaftalen - nemlig Nyt Stevns og Dansk Folkeparti?

Undrende borgmester - Det undrer mig meget, at du bringer det op, da det ikke er valgkamp, men budget, som vi skal snakke om i dag. Men der er selvfølgelig en sandsynlighed for, at der er gengangere i den nye kommunalbestyrelse, som bliver sammensat efter valget. Alligevel vil jeg understrege, at det er en ny kommunalbestyrelse, der bliver sammensat, så det vil være svært at sige nu, hvordan en konstituering vil tage sig ud efter kommunalvalget, lød det umiddelbare svar fra borgmester Anette Mortensen (V).

Den socialdemokratiske gruppeformand og borgmesterkandidat lagde i sit svar ikke skjul på, at han går efter borgmesterposten.

- Men mest af alt vil jeg gerne sige, at vi har været glade for det brede samarbejde, som vi har haft i denne periode, og vi ser rigtigt gerne, at et bredt samarbejde fortsætter ind i næste valgperiode, da vi har lært meget af hinanden, og nu har vi lagt en linje ud, som jeg håber, bliver grundstenen i den nye kommunalbestyrelse. Vi er nemlig rigtig glade for det budget, vi kan lægge frem i dag, lød det fra Henning Urban Dam.

Fornuftigt udgangspunkt Den konservative Mikkel Lundemann Rasmussen lod forstå, at budgetaftalen er udtryk for det bedst mulige udgangspunkt for den nye kommunalbestyrelse, men at intet er afgjort på forhånd.

Det gav Sejer Folke fra Enhedslisten ham ret i.

- Vi har set mange mærkelige ting ske på en valgnat, men den budgetaftale, som vi skriver under i dag, er et rigtigt fornuftigt udgangspunkt, som vi er glade for at være med i, sagde han.

Venstres Bjarne Nielsen forklarede, at valgforbundet mellem hans eget parti, Konservative, Liberal Alliance samt Nyt Stevns og Dansk Folkeparti er gældende.

- Det gælder til og med, at valgresultatet foreligger, og så må vi se derefter, hvem der kan og vil samarbejde, sagde han på pressemødet.

SF's Jan Jespersen slog på, at hans parti meget gerne ser et bredt samarbejde efter et valg.