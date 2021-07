Se billedserie Foto: Aage Drabøl Foto: Aage Drabol

Et kongeligt sommerfoto ved den stevnske kyst

Stevns - 22. juli 2021 kl. 06:08 Kontakt redaktionen

Mens Dronningen har været på officielt besøg på de nordatlantiske øer under kongeriget Danmark, så sejlede Kongeskibet Dannebrog rundt ved de danske kyster. Og Aage Drabøl fra Rødvig har fanget det flotte, royale skib i fotolinsen ud for den stevnske kyst søndag, som et »bevis« på, at rigets overhoved afmønstrede sit skib, efter det fik motorproblemer på vej op til Færøerne i sidste uge.

I lørdags stod det klart, at skibet indtil videre blev i dansk farvand, hvor både vejr og vand er mere roligt end uden for Skagen, efter der opstod problemer med skibets to hovedmotorer, som røg en del og satte ud.

En række teknikere har undersøgt det mere end 90 år gamle skib og forsøgt at finde og udbedre fejlen.

Kongeskibet har gennemført en testsejlads, og her er det blevet konstateret, at Dannebrog fungerer tilfredsstillende, lød det fra Forsvarskommandoen lørdag middag.

Men da årsagen til havariet endnu ikke var fundet, skal kongeskibet løse opgaver i dansk farvand og gennemgå driftstest, der skal afsløre årsagen til de tekniske problemer.

- Teknikerne har arbejdet uden ophør for at finde årsagen til havariet, udbedre skaderne og efterfølgende teste motorerne, og der er i den forbindelse gennemført et stort analysearbejde, oplyser kommandør Gorm Bergqvist i en pressemeddelelse.

Send dit sommerfoto

Fra og med skolernes sommerferie mandag 28. juni genstartede vi en serie her på Stevns-siderne. Vi kaldte sidste sommer serien: Sommerpostkort, som man også kan se i logoet her ved denne artikel.

Alle har mulighed for at sende et sommerfoto til redaktionen, som viser en begivenhed, et smukt motiv eller en sjov episode. Det er dog et krav, at fotoet er taget inden for Stevns Kommunes grænser. Det er derfor også vigtigt, at man skriver både hvor, hvornår og af hvem, fotoet er taget. Billederne må gerne være fotos af ældre dato - vi skal blot vide årstallet, hvis det er muligt.

Vi vil med andre ord gerne høre om og se jeres gode/sjove motiver og sommeroplevelser fra Stevns.

Send en digital version af fotoet i høj opløsning til stevns.red »Sommerpostkort« i emnefeltet. Vi udbetaler ikke honorar for brug af billederne.

Redaktionen vil så trykke de indsendte fotos i avisen og publicere det på sn.dk/stevns hen over sommeren og frem til slutningen af skolernes sommerferie i uge 32.