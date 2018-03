Se billedserie Port au Prince, Haiti, morgenen efter jordskælvet i 2010. Mens verden brænder, går et ungt par ind i fremtiden. Foto: Jan Grarup Foto: Jan Grarup/NOOR

Et kompromisløst vidne til verdens store konflikter

Stevns - 10. marts 2018 kl. 11:03 Af Henrik Fisker

Billedet over denne artikel fortæller sin helt egen historie. Det er æstetisk smukt midt i et inferno af død og ødelæggelse - taget morgenen efter det store jordskælv i Haiti i 2010, hvor 250.000 mennesker blev dræbt, og flere millioner blev hjemløse.

Det unge par har overlevet rædslerne og går nu hånd i hånd hen over de sammenstyrtede bygninger, og de udstråler trods katastrofen en optimisme, der bærer fremad og giver håb om en fremtid.

Billedet er taget af danske Jan Grarup og er publiceret i flere internationale medier. Torsdag aften indgik det i en serie på omkring 60 enestående fotos, som han præsenterede på Hårlev Bibliotek til et udsolgt arrangement. Det var Stevns Bibliotekerne, der stod bag aftenen stærkt tilskyndet af Stevns Fotoklub, der var mødt talstærkt op på tilhørerrækkerne.

Store og små problemer

Efter de 60 billeder og en kaffepause viste Jan Grarup - der har vundet en række internationale priser for sine evner som fotograf -

et 15 minutter langt klip fra en dokumentarfilm, som kommer i biograferne og på DR til efteråret. En film om, hvordan han arbejder som fotograf - ude og hjemme. Med vanvittige krydsklip fra skyderier ved fronten i Syrien tilbage til lejligheden i Danmark, hvor han er alenefar for sine tre børn. Hans teenagedatter skælder ham huden fuld, fordi han har vasket hendes jakke ved en forkert temperatur. Næste klip er fra et uhyggeligt sted i Afrika, hvor han fotograferer med livet som indsats. Så tilbage til Danmark, hvor vi ser familien tage afsked med hans kone, der døde af kræft, og efterfølgende er med til bisættelsen. Senere følger vi ham på hospitalet, hvor han selv ligger på briksen og bliver undersøgt af en læge.

Store og små scener fra en kompleks verden, hvor indbyggerne ikke altid forstår hinanden.

- God fotojournalistik skal ikke besvare spørgsmål, men stille spørgsmål. Det objektive fotografi findes ikke - det afhænger af øjnene, der ser, understregede Jan Grarup, der ofte arbejder med livet som indsats i områder, hvor regeringer og militser har sat en pris på vestlige reporteres hoveder.

Altid på ofrenes side

Men Jan Grarup kan ikke undvære kicket. Han skubber sin egen angst til side for at få de bedste billeder og stiller sig altid på ofrenes side. Mange af dem er han blevet personlige venner med og har opsøgt igen. Det giver den fortrolighed, som giver ham adgang til at komme tæt på deres liv - som da han på en tur langs Jerntæppet i Østeuropa stoppede op ved en roma-lejr i Slovakiet og boede i den i 10 dage.

- Alle billeder skal tages, men det er ikke alle billeder, der skal vises. Jeg er fotograf ind til knoglerne, men jeg er først og fremmest menneske, som ved, hvornår jeg skal gribe ind, sagde Jan Grarup, som mange gange har hjulpet sine ofre til at komme på felthospitalet eller til at få den nødvendige medicin.

Livet som fotograf i felten har haft sin pris for ham. Han er diagnosticeret med posttraumatisk stress og bliver behandlet for det.

Den gæstfrie verden

- Jeg har mødt mere omsorg og empati ude i verden, end jeg nogensinde har oplevet i Europa. Jeg holder rigtig meget af Somalia - og jeg har aldrig oplevet et land, hvor folk har været mere empatiske og gæstfri end netop i Somalia, sagde han, da han præsenterede flere billeder af mennesker fra det sønderbombede land.

DAGBLADET spurgte ham, hvor brændstoffet til at blive ved med at opsøge død og ødelæggelse i verdens brændpunkter kommer fra. Svaret var indignation over verdens tilstand:

- Med al den velstand og friværdi, som vi har i Danmark, har vi en forpligtelse til at orientere os om, hvad der sker uden for vores dør. Jeg siger ikke, at vi skal tage imod alle verdens flygtninge, men det pikerer mig, at netop vi er det første land i verden, der siger nej til at tage kvoteflygtninge. Det er fandeme pinligt, lød aftenens slutbemærkning fra det kompromisløse vidne til verdens konflikter.