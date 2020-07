Et glas Panodil er forsvundet

Politiet modtog onsdag en anmeldelse om tyveri af et glas piller, der tirsdag forsvandt fra et skrivebord i et hus på Plusvej i Rødvig. Anmeldelsen lød på tyveri af omkring 50 receptpligtige Panodil. Tyveriet skal have fundet sted tirsdag mellem kl. 12.30 og 13.00, mens manden var på besøg hos naboen.