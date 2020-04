Et frugtbart bekendtskab - Edvard Nielsen fylder 70 år

Udover vejrets luner havde Edvard Nielsen meget at kæmpe med. Konkurrencen med andre EU-lande med lempeligere regler for sprøjtning og væsentlig lavere lønninger gjorde det efterhånden svært for ikke at sige umuligt at drive en rentabel frugtplantage på en tilfredsstillende måde, og i 2010 afhændede Edvard Nielsen sin frugtplantage.