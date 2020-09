Erhvervstræf 2020 aflyst

Stevns: I lyset af de seneste dages høje smittetal, og myndighedernes restriktioner, der begrænser deltagerantallet, aflyser Stevns Erhvervsråd deres Erhvervstræf '20, som de skulle have afholdt i morgen tirsdag sammen med Stevns Kommune.

- Det er rigtig ærgerligt igen at måtte aflyse erhvervstræffet, men det vigtigste er, at vi får begrænset smittetallet. Vi ser frem til den dag - i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid - hvor coronaen har sluppet sit greb i Danmark, og vi igen kan invitere jer til Erhvervstræf, lyder det i en meddelelse fra det lokal erhvervsråd.