Erhvervslivets store træf med prisuddelinger bliver virtuelt - se alle de nominerede

Scandinavian Cello School er stiftet af Jacob Shaw, internationalt anerkendt cellist på absolut topniveau. Organisationen drives som en forening og har til formål at tilbyde træning og udvikling til unge talenter indenfor kammermusik. Virksomheden udvikler sig stadig og skaber internationalt opmærksomhed for Stevns samtidig med, at de holder fast i den lokale forankring. Foto: Erik Nielsen