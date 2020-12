Advarselslamperne blinker hos Stevns Erhvervsråd. Derfor er rådets bestyrelsesformand Lars Warm og erhvervschef Thomas Christensen nu ude med et budskab til de lokale virksomheder på Stevns om at ruste sig til en nært forestående krise. Foto Erik Nielsen

Erhvervschef til virksomheder: Rust jer, krisen er nær

- Først og fremmest skal man have et detaljeret overblik over sin økonomi og ikke mindst sin likviditet. Det er derfor også vigtigt at være i tæt kontakt med sine økonomiske rådgivere så som bogholder, revisor, advokat og bank, lyder rådet fra erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.

Det er meget godt, at gå ud og advare og opfordre virksomhederne til at ruste sig, men hvad skal de så mere konkret gøre?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her