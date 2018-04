Se billedserie På billedet ses Stevns Klint under Fyret. Den røde markering viser, hvor vandrefalkene sad den dag i februar, hvor billedet blev taget. Foto: Erik Vangsgaard Foto: Picasa

Er vandrefalkene truet af trappeprojektet ved Stevns Fyr?

Stevns - 05. april 2018 kl. 14:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er den sjældne og internationalt beskyttede vandrefalk ved at bygge rede på en hylde under Stevns Fyr? Og hvis det er tilfældet, hvorfor har Naturstyrelsen og Stevns Kommune - der som lokale myndigheder er forpligtet til at beskytte de store rovfugle - så givet tilladelse til at udføre geologiske forundersøgelser af klintelaget med en stor kran netop på dette sted? Undersøgelsen strakte sig over fire dage i marts og skal bl.a. give svaret på, om det er forsvarligt at etablere en trappe med en afsats ud for fiskeleret, sådan som Realdania Fonden har givet tilsagn om at bygge som en del af formidlingen af verdensarven.

DAGBLADET Stevns har talt med flere kilder i Højerup-området, som fortæller, at de har siden august sidste år har set et par vandrefalke flyve under Fyret, og at de var »territoriesøgende«. En af dem er formanden for Stevns Havkajakforening: Erik Vangsgaard, der fra søsiden har fotograferet vandrefalkene i februar i år. Siden har han set parret fire gange i perioden: 8.-21. marts, siger han.

Observationerne er videregivet til Stevns Kommune, oplyser Thomas W. Johansen, der er Dansk Ornitologisk Forenings talsmand på Stevns.

- Baseret på en lokal ornitologs observationer har jeg har henvendt mig til Stevns Kommune, om at det var nødvendigt, at der blev foretaget en undersøgelse af, om der var et potentielt ynglepar ved Stevns Fyr. I yngleparrets etableringsperiode fra februar-april er de meget følsomme over for forstyrrelser, så derfor er det særdeles vigtigt at få helt konkrete informationer om, hvor og hvilke klippehylder de har udvalgt sig i forhold til forprojektet. Jeg er blevet fejet af med, at det er Naturstyrelsens projekt, og så har jeg ikke hørt yderligere, siger han.

Vandrefalken er en meget særlig fugl, som er beskyttet af Bern Konventionen samt omfattet af EU-habitatdirektivets bilag II.

Formand er rystet

Med baggrund i denne oplysning skrev formanden for Højerup Borgerforening: Anita Pedersen 26. marts et brev stilet til Stevns Kommune og Naturstyrelsen, hvor hun undrer sig over, at forundersøgelsen ikke er blevet stoppet.

- Jeg er rystet. Hvis det er korrekt, at to offentlige myndigheder har tilsidesat alle advarsler og hermed ikke fulgt almindelige regler og praksis, så er det ikke mindre end en skandale. Jeg håber virkelig, at det ikke er tilfældet. Jeg håber, at der er tale om en misforståelse - at to offentlige myndigheder skulle prioritere et Realdania-projekt højere end en truet fredet ynglefugl. Jeg forventer derfor, at alt forundersøgelsearbejde indstilles, indtil man har klarhed over situationen, siger Anita Pedersen.

DAGBLADET har bedt Stevns Kommune om en kommentar til kritikken. Stevns Kommune henviser til den udtalelse, som statsskovrider Claus Jespersen kommer med her på siden.