Der er stiftende generalforsamling tirsdag 20. marts på Restaurant Harmonien i Rødvig for en forening, som skal indkøbe og drive en ny turbåd for turister og selskaber, som skal have base i Rødvig. Privatfoto

Entusiaster stifter forening for turistbåd på Stevns

Stevns - 17. marts 2018 kl. 13:11 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny forening af båd- og turisme-entusiaster skal realisere muligheden for, at flere turister kan opleve Stevns fra vandet. Derfor inviterer turismekonsulent Thor Nielsen alle, som vil være med til at finde og drive en turbåd, til stiftende generalforsamling tirsdag 20. marts på Restaurant Harmonien i Rødvig.

Baggrunden for en ny forening skal findes i den store opbakning og interesse, som turbådprojektet modtog fra deltagerne på et informationsmøde 6. marts.

De besluttede at etablere en forening med navnet: Turbåden Stevns Klint, som bl.a. får til formål at afsøge bådmarkedet efter en egnet turbåd, agere som juridisk enhed i forhold til at søge fondsmidler og hjælpe med drift og vedligeholdelse af båden.

- Det er rigtig glædeligt, at projektet modtog den store opbakning, som det gjorde, og at deltagerne var enige om, at det næste skridt skulle være at stifte en forening for turbåden, så flere lokale kræfter kan blive involveret i projektet, lyder det fra turismekonsulent Thor Nielsen

Forsamlingen skal ved den stiftende generalforsamling drøfte de formelle foranstaltninger, som det indebærer at stifte en forening. Det drejer sig om valg af formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer med flere.

De deltagende vil også gennemgå og godkende vigtige elementer så som vedtægter, budget og kontingenter, der er omkring en forening.

Det er oprindeligt turismekonsulent Thor Nielsen, som på opfordring fra flere turismeaktører gik i gang med at lede efter en turbåd, som kunne give flere turister mulighed for at opleve Stevns fra vandet.

På grund af den store opbakning og interesse for at etablere en turbåd i Rødvig lever projektet stadig videre i bedste velgående, og formålet er da også stadig det samme.

Første skridt for den nye forening bliver at finde en egnet turbåd, og der bliver ikke nødvendigvis tale om turbåden: Antares, som tidligere har været i spil. Det er en beslutning, som nu vil være overladt til de kompetente bådentusiaster.

Det betyder også, at turismekonsulent Thor Nielsen - som tidligere har været drivkraft for turbåden - vil træde et skridt i baggrunden til fordel for foreningen, men han vil fortsat være engageret i projektet.

- Foreningen skal nemlig være med til at sikre et større lokalt ejerskab og engagement, og netop derfor er Turbåden Stevns Klint åben for alle, som har lyst til at bidrage til at anskaffe og drive en turbåd i Rødvig. Det er både for dig, som har lyst til at bidrage med din viden og interesse for både og dig, som er interesseret i at blive medejer, så du kan bruge turbåden til dine kunder eller medarbejdere, siger Thor Nielsen.

Den stiftende generalforsamling er åben for alle, og er gratis at deltage i.

Tilmelding foregår via mail til thor@stevnserhvervsraad.dk.