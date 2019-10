Se billedserie Rendegraveren tippede over, og Claus Grønborg kunne ikke komme ud. Han var tæt på at drukne. Foto: If

Entreprenør næsten fit for fight igen - nu med én arm

Stevns - 17. oktober 2019 kl. 14:18 Af Claus Vilhelmsen

I dag for præcis to år siden væltede entreprenør Claus Grønborg fra Stuby med sin rendegraver. Det var på det værst tænkelige sted, for rendegraveren tippede over, skred 4-5 meter og havnede i voldgraven, der omringer Vallø Slot.

Vandet steg hurtigt i førerhuset, og den uheldige mands næse og mund blev fyldt med mudret vand.

Til alt held var der et vidne til ulykken, som fik smadret glasset i den ene side, hvorved vandet veg, og manden fjernede mudderet fra Claus Grønborgs mund, så han igen kunne trække vejret.

Men han sad uhjælpeligt fast, og selv om redningsholdet, der kom hastende til, arbejdede hurtigt og professionelt, kunne det ikke få ham fri uden at amputere hans arm. Det tog to timer at få ham ud, samtidig med, at de gav ham masser af blod.

På hospitalet konstaterede de, at Claus Grønborg havde brud på hoften, hans ribben var trykkede, hans lunge var punkteret, og han havde fået en blodprop i hjernen. Også hans bækken, lårben og urinveje tog skade. I alt 14 måneder var han indlagt på hospitalet frem til julen 2018.

Kampen tilbage Den frygtelige ulykke kunne have fået en sørgmodig fortsættelse, for han fik at vide, at han aldrig ville komme til at gå igen. Men i dag, to år efter, kan Claus Grønborg både gå og køre bil. Han har fået handicapkørekort og bil med automatgear. Han har også fået en bevægelig armprotese. Og han ser positivt på fremtiden.

- Da jeg efter ulykken fik at vide, at jeg aldrig kom til at gå igen, tænkte jeg, jeg skal vise dem! Når min fysioterapeut har presset mig og sagt, at jeg skal tage ti øvelser - så har jeg taget tolv, smiler han.

For kort tid siden fik han sin nye, bevægelige armprotese. Med sensorer og impulser fra venstre skulder kan han få den kunstige højre arm til at bevæge sig og hjælpe ham i hverdagen.

Praktisk hjælp Heldigvis havde Claus Grønborg en arbejdsskadeforsikring. Endnu før han kom ud af hospitalet, sørgede forsikringsselskabet If for, at han fik tildelt en personlig socialrådgiver fra rehabiliteringsvirksomheden Aleca.

- Mange af de praktiske og formelle ting, man skal tage sig af efter sådan en livsændrende ulykke, har de håndteret for mig. Kontakt til kommune, jobcenter, behandlinger af enhver art og sundhedsvæsen. De ved, hvad jeg har ret til og krav på - det anede jeg jo ingenting om. Det har gjort en afgørende forskel for mig, siger Claus Grønborg.

Erhvervsmæssigt er hans mål at kunne drive sin virksomhed.

- Jeg ved godt, at jeg nok ikke kommer til at køre gravemaskine mere, men jeg kan ordne det administrative på computeren. Aleca hjælper med, hvordan jeg bedst kommer tilbage på arbejdsmarkedet, måske ved hjælp af en ordning med tilskud til egen virksomhed, siger Claus Grønborg.