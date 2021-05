Entreprenør har planer om 25 nye kæmpe luksussommerhuse med indendørs pool

Op til 25 luksussommerhuse i et plan på mellem 180 og 375 kvadratmeter med egen swimmingpool og spabad. Det er de planer som entreprenøren Skanlux fra Viborg har lagt frem for Stevns Kommune, da de ønsker at bygge sommerhusene på arealet lige bag ved og over for Rødvig Camping på Højstrupvej. Entreprenøren har derfor anmodet kommunen om, at der udarbejdes en lokalplan, som gør det muligt at gennemføre deres projekt.