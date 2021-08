Sådan kunne et stort luksussommerhus have taget sig ud udefra. Foto. Skanlux

Entreprenør ærgrer sig over restriktivt loft i forhold supersommerhuse

Stevns - 21. august 2021 kl. 09:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Bjørn Krogh Andersen er direktør og indehaver af Skanlux, som står bag det fremlagte projekt med op til 25 store luksussommerhuse mellem 180 og 300 kvadratmeter på udstykningen, der går under navnet: Bastkær. DAGBLADET har kontaktet ham for en umiddelbar kommentar til den politiske beslutningen i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget om en maksimum-størrelse på sommerhuse i området på 150 kvadratmeter.

Intet fået at vide - Jeg har ikke selv fået noget at vide af kommunen, men jeg har hørt ad omveje, at der er truffet en politisk beslutning, der går imod vores fremlagte projekt. Som udgangspunkt er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at det ikke bliver godkendt. Jeg synes, vi har været lydhøre og tilpasset projektet, så det undrer mig meget, at politikerne ender med at lave et så restriktivt loft, siger han til avisen.

Det går jo stik imod det fremlagte byggeprojekt, hvor der ikke er planer om at bygge sommerhuse under 180 kvadratmeter. Er det noget, som får jeg til at trække jer?

- Lad mig sige det sådan, at det har ikke gjort noget godt for vores syn på sagen. Nu har jeg været i branchen i over 20 år, og der er blevet bygget store luksussommerhuse i Danmark i snart 40 år. Derfor ved jeg af erfaring, at det er det, der skal til for at skabe en turistmæssig succes. Det er et vigtigt element, hvis man ønsker overnattende turister hele året og ikke kun om sommeren. Her er kvalitet, størrelse og mulighed for indendørs aktivitet alt sammen vigtigt for at tiltrække gæster, når det begynder at blive koldt uden for, siger Bjørn Krogh Andersen til DAGBLADET:

Selvmodsigende politik - Det er bare et faktum, der ikke er til at komme uden om. Og derfor undrer det mig meget, at politikerne i Stevns Kommune træffer en sådan beslutning, når jeg samtidig ved, at kommunen har en turisme-strategi, der peger i den anden retning. Det har derfor truffet en selvmodsigende beslutning, der går imod kommunens egen turisme-strategi.

Han ønsker på ingen måde, at tvinge store sommerhuse ned over Stevns, hvis man ikke ønsker det.

Overvejer situationen - Vi bygger også mange mindre sommerhuse. Vi bygger alt fra 60 kvadratmeter op til 300 kvadratmeter. Det ærgrer mig dog, at vi kommer som en seriøs investor, der gerne vil investere i Stevns, og så er der ikke en ordentlig dialog med kommunen. Det er ikke kutyme andre steder, er min erfaring. Og jeg har heldigvis andre projekter i andre kommuner med en noget mere positiv indstilling.

Kan jeg høre dig sige, at du ikke ønsker at fremsende et nyt projekt med mindre huse til opførelse i Rødvig?

- Nej, det hører du mig ikke sige. Jeg har ikke besluttet mig endnu, men jeg er skuffet over den manglende dialog, og at jeg ikke har fået at vide direkte fra kommunen, at der er truffet en beslutning i sagen. Det er for tidligt at sige, om vi fremlægger et nyt projekt. Det må den kommende tid vise, siger Bjørn Krogh Andersen.