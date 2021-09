Se billedserie Jette Balslev og den nye leder af Café Stevnen: Randi Larsen (th.) slår begge fast, at værestedets vigtigste mission er at give brugerne et trygt sted, hvor de tør komme og åbne sig op. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Ensomhed skal ikke være et tabu her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ensomhed skal ikke være et tabu her

Stevns - 11. september 2021 kl. 14:05 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Den nye leder af Café Stevnen kommer med en stor erfaring fra det socialpædagogiske arbejde. Hun slår i dette tiltrædelsesinterview fast, at værestedet ikke bare er en kaffeklub, men udfører et vigtigt arbejde for de mest udsatte på Stevns.

- Dette her har jeg rigtig gerne villet i mange år.

Sådan lyder det fra den nye, daglige leder af Café Stevnen: Randi Larsen, der tiltrådte stillingen 1. september, og som har brugt den første uge på at lære brugere og frivillige at kende. En af de første dage deltog hun i caféens fælles sommerudflugt, der bl.a. gik til Christiania. Lidt af en udfordring for nogle, men en stor oplevelse for andre.

- Det er et fantastisk hus med et stort engagement og mange frivillige, der brænder for stedet. Det er meget tydeligt for mig, at der virkelig bliver løftet nogle sociale opgaver her. Det er ikke bare en kaffeklub, selv om der bliver drukket meget kaffe og spist megen mormorlagkage. Det er et sted, hvor ensomme og udsatte mennesker kommer for at finde tryghed og ikke føler sig set ned på, siger Randi Larsen.

Den nye leder af Café Stevnen er 59 år, har boet i Solrød »i samme hus og med samme mand gennem 30 år« og er mor til to voksne børn, der er flyttet hjemmefra. Hun er oprindeligt uddannet pædagog og har især haft med børn og unge samt udsatte familier at gøre gennem sit arbejde. Senest har hun været ansat i Socialtilsynet i Hovedstaden, hvor hun har besøgt og monitoreret væresteder, herunder kvindekrisecentre og herberger i hovedstadsområdet.

- Det har givet en ballast, men også en nysgerrighed og en lyst til selv at arbejde ude i marken i stedet for blot at komme på besøg. Og det passer mig fint, at jeg nu skal køre sydpå for at komme til Stevns i stedet for at sætte kurs mod nord. Det er jo tydeligt, at sociale problemer ikke kun findes i København, siger Randi Larsen.

Lad os nedbryde tabuerne For et par år siden skrev hun en master i positiv psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Den var baseret på hendes iagttagelser på Hanne Mariehjemmet, der er et kvindekrisecenter i Roskilde.

- Her studerede jeg begrebet: trivsel i en krisesituation og forsøgte at finde en definition. Trivsel betyder bl.a., at brugerne føler sig velkomne, og at de kan mærke, at der er nogen, som tager vare på dem, når de kommer der med en vanskelig baggrund. De skal opleve velvære - også rent fysisk - og ikke have følelsen af at være endt på institution. Det stiller krav til måden, at vi omgås brugerne på, ligesom der er tænkt over, hvordan huset er indrettet, siger Randi Larsen.

Her gælder det om at nedbryde fordomme og tabuer.

- For mange mennesker er det meget skamfuldt at fortælle, at man er ensom. Hvis man er det alligevel, er det som regel ikke noget, som man taler højt om. Vi vil hellere lade som om, at alt er godt. Men det skal ikke være et fyord at være ensom. Det kan ske for os allesammen, at vi kommer i en uheldig situation - vi kan blive udsat for en ulykke, blive fyret fra jobbet eller ende i en skilsmisse. Nogle gange er det mere komplekst, når flere uheldige ting spiller ind samtidig - f.eks. prostitution, kriminalitet og et voldsomt misbrug. Vi er så tilbøjelige til hurtigt at konkludere, at hvis det er gået galt for nogen, så er det nok deres egen skyld. Han kunne også bare lade være at drikke, eller hun skulle passe noget bedre på - så var de ikke kommet galt afsted. Men den retorik skaber altid et »dem og os« - og det er så nemt at fralægge sig ansvaret, siger hun.

Snakken ved bordene Randi Larsen har bedt Jette Balslev - der de seneste måneder har været konstitueret leder af Café Stevnen med 10 timer om ugen, og som nu indtræder i værestedets styregruppe - om at være med til interviewet med avisen. Hun slår fast, at én af caféens kerneopgaver er at favne de udsatte borgere, som ikke føler sig trygge ved at gå andre steder hen.

- Når de har et sted, hvor de tør komme, og ikke føler, at der bliver taget afstand fra dem, så har vi opfyldt vores formål, siger hun.

Den nye, daglige leder er meget opmærksom på behovet for at være der for brugerne på deres betingelser.

- En god dag på arbejde er, når der er nogen, som bliver glade for at se dig. Det er i mere end én forstand vigtigt at servere god, tung mad i caféen - eller lødig kost, som min mormor ville have sagt. Vi har godt af at få noget god mad at spise, men især skaber det en god snak ved bordene, at man er fælles om måltidet. På den måde er maden med til at nedbryde ensomheden, og det sparer samfundet for mange penge, at muligheden findes, siger Randi Larsen.

Ideen om et nødherberg Hun overtager et hus, der for få måneder siden tog fire nyrenoverede værelser plus køkken, bad og et kontorrum i brug på anden sal. Istandsættelsen var finansieret af en stor donation fra A.P. Møller Fonden, og først nu bagefter diskuteres det i styregruppen, hvad lokalerne skal bruges til.

Ifølge Jette Balslev ville det være oplagt at indrette lokalerne til nødherberg, hvor udsatte borgere kunne bo i en overgangsperiode. Men det kræver en fast aftale med Stevns Kommune, der har det sociale ansvar i akutte situationer. Driftsaftalen om kommunens samarbejde med Café Stevnen skal fornyes næste år, og her vil forslaget om et nødherberg givetvis komme op.

- Der findes ikke et tilsvarende nødherberg lige heromkring. Men vi skal have afdækket, hvor stor en rolle Café Stevnen skal spille i forhold til kommunen. Vi har talt om fremskudt sagsbehandling, som vist er et nyt begreb på Stevns, men længere fremme i andre kommuner. Som jeg ser det, vil det være til fordel for både brugere og sagsbehandlere. Der findes vitterlig en del borgere, som er bange for at gå ind gennem døren til rådhuset, og som ville føle sig mere trygge, hvis de kunne møde deres sagsbehandlere her i huset. Men også for sagsbehandlerne må det da være en stor fordel at komme ud i det sociale miljø, hvor klienterne færdes, siger hun.

Randi Larsen tilføjer, at hun ofte har haft ondt af sagsbehandlerne i kommunerne, når hun som ansat i Socialtilsynet har besøgt de sociale væresteder.

- De har generelt for mange sager pr. medarbejder, og det er stressende for dem konstant at være bagefter, ligesom det øger risikoen for forkerte afgørelser, når de skal overskue så mange sager, siger hun.

Jette Balslev lægger vægt på at udbygge samarbejdet med kommunen:

- Hvis sagsbehandlerne kom her i huset, kunne de sige til deres klienter: Gå over på Café Stevnen, drik en kop kaffe og få en snak. Det er der mange, der ville have glæde af, siger hun.