Strandene i Køge Bugt kan være truet af byggeriet af halvøen Lynetteholmen i København, som Folketinget vedtog her i formiddag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Enorme mængder miljøfarligt slam skal dumpes i Køge Bugt

Stevns - 04. juni 2021 kl. 12:10 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Lynetteholmprojektet i København bliver et af dette århundredes største anlægsprojekt i Danmark. Nu kommer det pludselig frem, at der i forbindelse med anlægsarbejdet er planer om at dumpe 2,3 millioner kubikmeter miljøskadeligt bundslam i Køge Bugt fra anlægsarbejdet. Det kommer som »en tyv om natten« for Stevns Kommune, der ikke er blevet hørt i forbindelse med beslutningsprocessen, hvor Folketinget i dag vedtager projektet med en kunstig halvø ved Lynetteløbet.

»Stevns Kommune er overrasket og forundret over, at kommunen ikke er blevet inddraget i Lynetteholm projektet. Miljøkonsekvensrapporterne viser, at klapningsmaterialet vil sprede sig i et meget stort område helt ned til Natura 2000-området Stevns Rev, til kysterne i Stevns Kommune og til Stevns Klint, som er Unesco Verdensarv. Stevns kommune burde have været høringspart og inddraget direkte i projektet. Derfor er det stærkt utilfredsstillende, at Stevns Kommune hverken er blevet hørt i forhold til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporter, de konkrete miljø-vurderinger eller anlægsloven.«

Sådan skriver Stevns Kommune i 11. time i et brev til Transportudvalget samt alle Folketingets medlemmer. Brevet er underskrevet borgmester Anette Mortensen og direktør Ellen Hvidt Thelle. Samtidig har de sendt et brev til Trafikstyrelsen, hvor de klager over ikke at være blevet hørt i processen.

Stevns Kommune vil også tage emnet op i Kommunernes Kontaktråd, for at alle sjællandske kommuner - og specielt Køge Bugt-kommunerne - kan stå sammen i det videre forløb.