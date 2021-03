Se billedserie Stevnsboerne skal ikke finde plads til flere affaldsbeholdere end de tre, de allerede har. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Enighed om udvidelsesplan for fremtidig affaldssortering

Stevns - 10. marts 2021

Kommunalbestyrelsen har i enighed nikket godkendende til fagudvalgets indstilling, at man fortsat »kun« skal have tre affaldsbeholdere her i kommunen. Samtidig søges der nu om dispensation om først at starte en udvidet sortering 1. maj 2022.

Egenligt skulle alle danskere til at sortere affald i hele 10 fraktioner fra og med 1. juli i år. Det blev en realitet kun halvanden måned efter den nye ordning med affaldssortering i Stevns kommune trådte i kraft i maj sidste år. Her blev der vedtaget en ny klimaplan i Folketinget, som med et slag gjorde den helt nye, stevnske ordning med sortering i seks fraktioner forældet.

Ikke desto mindre blev kommunalpolitikere landet over pålagt fra Christiansborg at implementere de udvidede sorteringsplan

fra og med 1. juli 2021, hvor der skal sorteres i hele 10 fraktioner.

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde i enighed besluttet at bakke op om fagudvalgets indstilling og søge Miljøstyrelsen om dispensation til at udsætte implementeringen af den mere omfattende affaldssortering, så den først træder i kraft i 2022.

- Vi har lige være igennem en fase med indkøring af et nyt affaldssystem, og vi kan simpelthen ikke nå at lave det om på så kort tid. Derfor beder vi om dispensationen ligesom flere andre kommuner i øvrigt også gør. Vi regner også med at få den, lød det fra formand Flemming Petersen (V) fra Plan-, Miljø- og Teknikudvalget (PMT).

Affald blandes Til den tid skal stevnsboerne dog ikke have flere affaldsbeholdere end man allerede har i dag. I stedet kommer der sammenblandede fraktioner i de tre nuværende beholdere, som det derfor bliver op til at affaldsselskabet at finde løsninger på at sortere fra centralt hold, inden det sendes videre til genbrug.

Udover de seks kategorier, som allerede i dag indsamles: plast, metal, papir, glas, rest- og madaffald, er der således i planen beskrevet, at alle danskere også skal indsamle pap, drikke- og fødevarekartoner samt farligt affald. Fra 2022 skal der desuden indsamles tekstilaffald.

Tekstil og farligt affald kommer til at blive samlet ind ved en hente-ordning uden nye beholdere har man Kommunalbestyrelsen nu besluttet