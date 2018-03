Se billedserie Som det ses på kortet, er den nuværende rute for Trampestien noget snørklet, mens den ønskede fremtidige rute, som kommunen har forhandlet på plads med Omya A/S, går direkte fra det eksisterende Stevns Naturcenter i en rute langs med vandet og Klinten. Kort: Stevns Kommune

Enighed om ny trappe og trampesti ved kridtbrud

Stevns - 16. marts 2018 kl. 14:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omya A/S og Stevns Kommune vil i et samarbejde med Østsjællands Museum forbedre forløbet af Trampestien med et stort formidlingsprojekt, som også involverer en ståltrappe til og fra Mandehoved, hvor Stevns Naturcenter har til huse.

Historisk set har Trampestien omkring kridtbruddet i Sigerslev, hvor Omya har graveretten, været henlagt til en lang omvej ind i landet for først at komme ud til Klinten igen efter det stadigt aktive kridtbrud på Stevns.

Der har længe været et ønske om et mere ligeud-rettet og kystnært stiforløb på netop denne strækning.

Siden sensommeren 2016 har Stevns Kommune med Omya A/S og Østsjællands Museum som centrale parter forsøgt at ændre på dette forløb, så man lægger op til, at man fremover kommer ned til stranden ad en ståltrappe, som skal etableres på Klinten ved Mandehoved, hvorefter man skal gå langs med et hegn. Alt i alt vil sådan et projekt løbe op i to millioner kroner, hvilket man hidtil har forsøgt at få i hus med fondsansøgninger.

Stevns Kommune og Østsjællands Museum udarbejdede et oplæg under inddragelse af den store kridtvirksomhed Omya A/S, og dette dannede grundlag for, at der uden yderligere offentlighed omkring det er blevet sendt fondsansøgninger af sted i efteråret 2017.

Ansøgningerne er skrevet på baggrund af indhentede tilbud på elementer til at skabe formidlingstrappen fra Mandehoved og sikkerhedshegn samt sikringsnet med videre.

- Det har dog vist sig, at fondene vægrer sig, hvis Stevns Kommune ikke går ind og støtter projektet økonomisk. Derfor har et enigt udvalg nu indstillet til Kommunalbestyrelsen, at vi bevilger 175.000 kroner til projektet, siger Flemming Petersen (V), der er formand i Plan-, Miljø og Fritidsudvalget.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Køge fredag 16. marts.

