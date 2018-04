Jan Jespersen (EL) - er utilfreds med, at han kun fik to-tre timer til at sætte sig ind i flertalsgruppens udspil, som kom efter, at EL's bagland havde lagt sig fast på en anden model.

Enhedslisten står uden for aftalen

- Vi er ikke en del af flertallet og fik først ændringsforslaget præsenteret nogle få timer før udvalgsmødet. Det er ikke tilfredsstillende, at så vidtrækkende en beslutning som fremtidens plejecenterstruktur skal træffes på baggrund af et materiale, som vi ikke har haft ordentlig tid til at sætte os ind i. I Enhedslisten drøfter vi altid punkterne grundigt, før vi tager stilling, og i mit bagland var vi enige om at anbefale scenarie 5. Det var dette mandat, som jeg gik til udvalgsmøde med, siger han.

- Nu skal planen sendes i høring, og derefter skal den behandles på ny i Social- og Sundhedsudvalget og dernæst videre til Kommunalbestyrelsen. Så det er ikke umuligt, at vi ender med at stemme for, selv om jeg ikke kan love noget, før jeg har talt med mit bagland, siger han.

- Jeg mener virkelig, at oppositionen kan se sig selv i dette her, for vi har i den grad søgt at imødekomme kritikken fra dem. Netop Jan Jespersen har faktisk fået mere, end han kunne drømme om, for ikke nok med, at vi bevarer Plushøj, så har vi også fremskyndet byggeriet af det nye plejecenter i Store Heddinge. Derfor er jeg lidt forundret over, at netop han ikke bare siger ja tak, siger udvalgsformanden.