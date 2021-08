De tre øverstplacerede hos Enhedslisten skal tegne partiet i valgkampen. Fra venstre er det Sejer Folke, Heidi van den Heijkant Christiansen og Otto Mortensen. Privatfoto

Enhedslisten opstiller 10 kandidater

Stevns - 29. august 2021 kl. 10:04 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Enhedslisten går til kommunevalg med 10 kandidater på listen - flere end på noget tidligere tidspunkt på Stevns. Det står klart efter en ekstraordinær generalforsamling onsdag aften, hvor medlemmerne valgte syv nye kandidater oven i de tre, som blev valgt tidligere på sommeren.

- Det er dejligt at have så mange med på holdet. Vi har fordelt os sådan, at de tre øverste på listen bliver vores ansigter udadtil i valgkampen og dem, som man typisk vil se til vælgermøderne. De øvrige kandidater er mest med for at støtte listen, siger Sejer Folke, der nu er spidskandidat efter, at Christian Hoffmann Nielsen for nylig har trukket sig og meldt sig helt ud af partiet.

Sejer Folke lægger vægt på, at listen optræder som et kollektiv, hvor det mere handler om partiets politiske mærkesager end om at profilere den enkelte kandidat.

- Jeg synes, at mange partiers valgkampe koncentrerer sig meget om spidskandidaterne og ikke så meget om den politik, som partiet fører. Det vil vi gerne gøre anderledes, siger spidskandidaten for Enhedslisten.

Men hvordan harmonerer den indstilling med, at Enhedslisten opstiller på partiliste og dermed på forhånd har bestemt, hvem der bliver valgt til Kommunalbestyrelsen, hvis stemmerne ellers rækker til det?

- Det er sådan, at medlemmerne har bestemt det, og det tror jeg, at de gør ud fra en vurdering af, hvem der vil være gode til at repræsentere partiets synspunkter, siger Sejer Folke.

Selv tror han på et godt valg til Enhedslisten:

- Vi går efter to mandater, og jeg tror, at vælgerne vil belønne os for det generationsskifte, som listen er udtryk for. Her tænker jeg især på de tre øverste kandidater, hvor vi har en 36-årig kvinde på andenpladsen og en 18-årig mand på tredjepladsen, siger han.

De øverste har dermed en gennemsnitsalder på knap 41 år. Hele listens aldersgennemsnit er godt 60 år.

De 10 kandidater

Kandidatlisten ser således ud:

1. Sejer Folke, 68 år, møbelsnedker, Hellested, 2. Heidi van den Heijkant Christiansen, 36 år, gymnasielærer, Hårlev, 3. Otto Mortensen, 18 år, lærervikar, Vallø, 4. Willy Karlslund, 73 år, folkepensionist, Strøby Egede, 5. Peter Roswall Christensen, 54 år, ressourcevejleder i Argo, Hellested, 6. Lars Åge Pedersen, 54 år fængselsbetjent, Enderslev, 7. Jonna Faurskov, 66 år, tidligere specialarbejder, nu pensionist, Hellested, 8. Erling Sørvin, 77 år arkitekt, Hellested, 9. Poul Erik Madsen, 78 år, forhenværende lærerkredsformand, Store Tårnby, og 10. Claus Jeppesen, 78 år, pensioneret dyrlæge, Vallø.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der også valgt en delvist ny bestyrelse. Den består nu af følgende medlemmer:

Sejer Folke, Otto Mortensen, Heidi van den Heijkant Christiansen, Barbro Rodian, Peter Christensen, Willy Karlslund og Gitte Christensen. Som suppleant blev Lars Lund valgt.