Enhedslisten ønsker vederlag til lokale politikere sat ned

Stevns - 07. september 2021

På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen fik Enhedslisten et forslag stemt ned, der gik ud på at nedsætte de vederlag, som politikerne får for deres arbejde som folkevalgte.

- Det vil sende et godt signal til borgerne på Stevns!

Sådan argumenterede Enhedslistens Sejer Folke blandt andet, da han ønskede sit forslag om at nedsætte kommunal-politikeres vederlag sendt til afstemning på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen.

Forslaget gik ud på at nedsætte de politiske vederlag, som alle kommunalpolitikere får for deres arbejde som folkevalgte.

Borgmesterløn Borgmesterens løn er fastsat af en bekendtgørelse vedtaget af Folketinget i forhold til de danske kommuners størrelse og antallet af indbyggere. Og alle andre vederlag til kommunens politikere er regnet ud som en procentsats af borgmesterens grundløn, som bliver vedtaget lokalt i den såkaldte styrelsesvedtægt for kommunen.

I øjeblikket ligger grundlønnen på cirka 885.000 kroner for Anette Mortensens og Stevns Kommunes vedkommende.

EL: Skær 5 procent Sejer Folke ønskede på den baggrund procentsatserne for udvalgsformænd og viceborgmestergerningen nedsat med fem procent, så de henholdsvis bliver på 15 og 5 procent mod de nuværende 20 og 10 procent.

Desuden ønskede han vederlaget til formandsposten for det såkaldte børne- og ungeudvalg nedsat til 5 procent fra 10 procent. Et udvalg, som bliver indkaldt og tager stilling i de tungeste sociale sager vedrørende børn og unge.

I sammenhæng med sidstnævnte, ønskede Varly Jensen fra Dansk Folkeparti oplyst, hvor mange timer, den politiske formand for udvalget har brugt på opgaven i den forgangne fire-årige periode.

Borgmester Anette Mortensen mente, at det var svært at sætte et eksakt tal på, hvor meget opgaven kommer til at fylde i kalenderen.

- Jeg tror, det er meget svært at sætte tal på. Nogle perioder kan der være mange møder og i andre perioder er der ikke så mange, løde hendes konklusion.

- Sidst jeg fik det oplyst i forrige valgperiode var der brugt 58 timer på fire år. Et vederlag på 88.500 kroner for 58 timer, det er godt nok meget. Så jeg vil stadig gerne vide, hvor mange timer, der er brugt på formandsopgaven i denne valgperiode, lød det fra Varly Jensen, hvilket han også fik noteret som et protokollat i referatet fra behandlingen af punktet på dagsordenen.

Vi skal alle spare Sejer Folke, der gerne ville have sit punkt til afstemning mente, at man skal se hans forslag i forhold til det stramme budget, som Stevns Kommune står over for at skulle vedtage.

- Der vil være et stort arbejde med at finde forskellige steder, hvor vi kan skære ned. Og der tror jeg, at det vil være et rigtig, rigtig godt signal over for Stevns' borgere, hvis vi nedsætter nogen af alle de vederlag, vi får som politikere. Vi er her ikke kun for pengenes skyld, vi er her også for at gøre noget for Stevns, sagde begrundede Enhedslistens repræsentant sit forslag med.

Sympatisk forslag Mogens Haugaard fra Nyt Stevns var sympatisk stemt over for Enhedslistens forslag, men endte dog med at stemme blankt, da det kom til afstemning. For som han sagde:

- Det har vi faktisk også snakket en del om, og det har vi meget sympati for. Men den endelige beslutning kommer jo, når den nye Kommunalbestyrelse skal konstituere sig. Og så tænker jeg også noget i den her retning. Jeg tror, vi lader det være ved det.

Borgmester Anette Mortensen mente også, at det var bedst at lade de nyvalgte i den kommende Kommunalbestyrelse sætte rammerne for deres arbejde. Derefter gik forslaget til afstemning, hvor kun Enhedslisten samt Dansk Folkepartis tre medlemmer stemte for og Nyt Stevns som sagt undlod at stemme. Resten stemte imod at sætte de politiske vederlag ned med 5 procent i den kommende såkaldte styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen.