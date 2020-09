- Det budget, som vi har forhandlet på plads, har nogle gode takter. Først og fremmest var vi enige i de rammer, som flertalsgruppen lagde frem, fordi det er nødvendigt at styrke kommunens indtægter for at bevare vores velfærd. Og uden at afsløre indholdet kan jeg røbe, at Enhedslisten har fået opfyldt fem af vores seks ønsker til budgettet. Det synes jeg, er flot, siger Enhedslistens gruppeformand Jan Jespersen.

Enhedslisten indgår budgetforlig med flertalsgruppen

Som én af de sidste kommuner i landet har Stevns Kommune nu fået et budgetforlig for 2021 på plads. For første gang i denne valgperiode er det ikke kun flertalsgruppen selv, der står bag budgetforliget. Gennem forhandlingerne er det lykkedes at opnå enighed med Enhedslisten om en aftale, og det betyder, at de tre partier i oppositionen denne gang står splittet.

