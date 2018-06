Så glade så de ud, da der blev indgået et bredt budgetforlig for 2018, som 17 ud af 19 i den afgåede kommunalbestyrelse stemte for. Siden er smilene stivnet for Jan Jespersens (EL) og Varly Jensens (DF) vedkommende - nummer et og to fra venstre - der beskylder resten af parterne for forligsbrud med hensyn til ansættelsen af en borgerrådgiver. Her sidder de ved siden af borgmester Anette Mortensen (V), gruppeformand Steen S. Hansen (S) samt Line Krogh Lay (R), der alle også er med i den nye kommunalbestyrelse. De to løsgængere fra den afgående kommunalbestyrelsen: Bjarne Østergård Rasmussen og Thor Grønbæk (helt til højre) er ikke del af den nye kommunalbestyrelse. Foto: Henrik Fisker

Enhedslisten fastholder at flertallet har brudt budgetforlig

Stevns - 01. juni 2018 kl. 13:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgsmålet om ansættelsen af en fuldtids borgerrådgiver - uafhængigt af forvaltningen - med de penge, som et stort flertal satte af til en borgerrådgiver i efterårets budgetforlig faldt i aftes med stemmerne 9-8.

- Da vi sidste år vedtog budget 2018 var det med stemmerne 17 - 2, der var med andre ord et betydeligt flertal der vedtog, at man i Stevns kommune skulle have en uafhængig borgerrådgiver i år 2018, sagde Jan Jespersen fra Enhedslisten, da han begrundede det punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, som han selv havde rejst, om ansættelsen af en borgerrådgiver på fuld tid og uafhængigt af forvaltningen:

- Den nuværende flertalsgruppe har sidenhen valgt, at se stort på det indgåede budgetforlig og valgt at sløjfe den uafhængige borgerrådgiver og erstatte den med en administrativ medarbejder der kan bruge 10 - 12 timer på at lytte til borgere. Det er vi stærkt utilfredse med i Enhedslisten.

Han pointerede endnu engang, at det var et brud på budgetforlig 2018, og at han var stærkt pikeret over, at hans parti overhovedet ikke havde været inddraget i den beslutning Økonomiudvalget tog tilbage i april.

- I Enhedslisten mener vi, at behovet for en uafhængig Borgerrådgiver er presserende her i kommunen, da vi ofte oplever henvendelser fra borgere, der føler sig fortabt i systemet. Det kan der være mange årsager til, jeg skal ikke nævne dem alle, men en af dem jeg oftest hører er, at borgeren ikke forstår de afgørelser, der træffes vedrørende deres sag.

Han påpegede, at uafhængighed er en grundsten i borgerrådgiverens virke og en grundlæggende forudsætning for, at borgerrådgiverens vurdering af konkrete sager kan ske på et objektivt og sagligt grundlag.

- Uafhængigheden skal sikre gennemslagskraft, og at borgerrådgiverens arbejde til en hver tid er omgærdet af legitimitet og tillid....alene mistanken om manglende uafhængighed kan skabe mistillid hos borgere, forvaltning og andre, sagde han.

