Engageret kirkemand runder de 80

- Jeg vil ikke påstå, at jeg er et meget troende menneske. Jeg er sådan en ret konventionel kristen mand, der tror på, at kirken og kristendommen er værdifulde elementer i vores kulturarv, og at stat og kirke derfor hænger tæt sammen.

Sådan siger Ebbe Jørgensen, der i 2004 blev nyvalgt til menighedsrådet i Enderslev Sogn og straks blev valgt som formand - en post, som han nu bestrider på 14. år.

- Menighedsrådet skal afspejle folkekirkens medlemmer, som de er flest. Vores vigtigste opgave er at understøtte sognets aktiviteter og præstens gerning. Og så skal pengene bruges fornuftigt, siger Ebbe Jørgensen.

På torsdag fylder den aktive menighedsrådsformand 80 år. Helbredet er ikke helt, hvad det har været - det ærgrer ham lidt, for det minder ham om, at dåbsattesten ikke er så frisk mere. Derfor har han også gjort op med sig selv, at denne fjerde valgperiode i menighedsrådet bliver hans sidste.

Hans selvforståelse som en del af den lokale kulturarv skal i høj grad forstås som et bidrag til samtalen mennesker imellem.

- Når jeg er blevet ved så længe, så hænger det sammen med, at det er utroligt givende for mig selv. Det, som jeg har fået tilbage, er meget mere værd end den indsats, som jeg har leveret. Det giver mening i mit liv at være en del af den kirke, hvor min kone blev begravet, mine børn blev gift, og flere af mine børnebørn blev konfirmeret, siger Ebbe Jørgensen.

Han mener grundlæggende, at man når længst, når man taler ordentligt til hinanden.

- Vi har generelt et velfungerende samfund, hvor vi forhandler os til rette - det lykkedes jo også i sidste ende med de offentlige overenskomster. Stevns er en veldrevet kommune, hvor vi kender hinanden - men sidste valgperiode burde minde nogle politikere om dialogens nødvendighed. Respekten for andre mennesker skal være der - også når er uenig med dem. Det er lige modsat tonen på det skrækkelige Facebook, siger han.

På ét punkt synes han dog ikke, at det går den rigtige vej i Danmark.

- Der er kommet en tendens til, at vi som nation lukker os om selv. Der er en tro på Danmark som en lille enklave på verdenskortet. Det er noget forfærdeligt pladder, som strider mod historiens erfaring. Vi havde jo ikke haft en stor roeproduktion og dermed sukkerindustri, hvis ikke polakkerne var kommet op for at hjælpe os, siger Ebbe Jørgensen.

