Endnu et tyveri fra parkeret bil

Denne gang gik det ud over en personbil, der mellem onsdag kl. 18.30 og fredag kl. 11.07 stod parkeret i en indkørsel på Overdrevsvej i Store Heddinge. Venstre forrude var smadret, og fra bilen er der stjålet et benzinkort og et Falck-kort.