Sognepræst Camilla Diderichsen foran Enderslev Kirke, som hun nu forlader til fordel for et nyt embede i Vanløse. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Enderslev skal have ny præst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enderslev skal have ny præst

Stevns - 04. april 2019 kl. 14:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sognepræst Camilla Diderichsen forlader 1. maj præstegården i Enderslev og tre sogns-pastoratet: En derslev-Vråby-Himlingøje for at tiltræde et nyt embede som præst ved Adventskirken i Vanløse Sogn.

Hun offentliggjorde selv nyheden onsdag på sin Facebook-side, der straks blev fyldt med både lykønskninger og beklagelser fra sognebørn og andre i nabolaget, der gav udtryk for, at de kommer til at savne deres præst.

- Jeg vil først og fremmest sige tak for et godt samarbejde, og fordi jeg er blevet taget så godt imod i mine tre sogne, siger Camilla Diderichsen til DAGBLADET.

Menighedsrådsmedlem i Enderslev Sogn Marianne Skettrup udtrykker i en mail til redaktionen sine tanker i anledning af afskeden med Camilla Diderichsen:

- Vi har i vores sogn længe været så heldige at have en fantastisk præst, hvis lige det bliver svært at finde. Camilla har videreformidlet så meget til os både i form af de fantastiske prædikener, som er vedkommende og personlige på samme tid. Men også gennem hendes ikke dømmende åbenhed, hvor hun har åbnet både sit hjem og kirken for nye arrangementer, og gennem sin tro, styrke og mod har fået vilje til at ville hjælpe dem i sognet, der virkelig har brug for hjælp. Jeg føler, at det, at hun personlig har levet alt dette gør, at den kristne tro i sognet er blevet styrket.

- Vi er mange, der er triste ved at skulle undvære hende som vores præst i sognet, men samtidig vil jeg ikke kunne andet end glæde mig over, at den tro, kærlighed og håb, der flyder gennem hende, nu kan inspirere og styrke endnu flere andre mennesker i hendes nye sogn, skriver Marianne Skettrup.

Næsten 12 år på Stevns

Camilla Diderichsen kom til Stevns 1. august 2007 og har således været præst i Enderslev, Vråby og Himlingøje sogne i 11 år og ni måneder, når hun fratræder ved næste månedsskifte.

De tre stevnske sogne har tilsammen 1132 indbyggere, hvoraf de 898 er medlemmer af folkekirken. Det er noget større forhold, som hun kommer til i Vanløse. Advents Sogn i Københavns Kommune har 8182 indbyggere, hvoraf 5012 er folkekirkemedlemmer. Her bliver hun den ene af to præster ved samme kirke.

Camilla Diderichsen har sidste gudstjeneste i Himlingøje Kirke langfredag 19. april kl. 10.30, i Vråby Kirke 2. påskedag kl. 10.30, og søndag 28. april kl. 10.30 er der afskedsgudstjeneste i Enderslev Kirke med efterfølgende reception i præstegården. Hun indsættes i Adventskirken søndag 12. maj kl. 10.30.