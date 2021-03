Endelig kunne Anita få en ny kødhammer

Uden for udstillingsvinduerne ved Bent Møller træffer avisen Anita Andreasen fra Højerup, som er taget en tur til købstaden med et formål for øje på dagen, hvor Store Heddinges butikker genåbner.

- Det er helt fantastisk, at butikkerne åbner igen. For nu skal du bare høre, siger hun til DAGBLADET, mens hun griber ned i sit indkøbsnet, hvorfra hun fremdrager en kødhammer:

- Den gamle gik i stykker kort tid efter nedlukningen trådte i kraft. Og nu butikkerne er åbne igen skulle jeg selvfølgelig op for at have en ny. Og den har jeg fået. Nu skal jeg ind for at se, om jeg også kan få noget garn. Det er bare så godt, at man nu igen kan komme ind og se på varerne.