En verdensklasseoplevelse: På vandring med cello og champagne ved verdensarven

Se billedserie Anne Rosell Holt og Jacob Shaw tilbyder i fællesskab en helt unik form for vandreture ved verdensarven Stevns Klint: Cello og champagnevandring. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 24. maj 2020

Holder du af en god koncert med et klassisk instrument. Eller er du måske mere til at snøre vandrestøvlerne for en god gåtur i naturen. Hvis du er til én af tingene - eller måske begge, så er der en arrangements-række på Stevns, du ikke må gå glip af.

Denne vandretur er til dig, som vil opleve verdensarven Stevns Klint til lyden af cellomusik i verdensklasse og med boblende champagne i glasset.

DAGBLADET har mødt arrangøren på åstedet for at høre nærmere om, hvad det egentlig går ud på - for cello og champagne pirrer både smagsløgene, øregangene og nysgerrighed.

- Jeg forsøger hele tiden at tænke i oplevelser, der går lidt ud over det sædvanlige, når jeg arrangerer mine ture. Derfor kontaktede jeg Jacob Shaw, der er en cellist i verdensklasse, der driver Scandinavian Cello School her fra Stevns, forklarer Anne Rosell Holt, da avisen møder hende og Jacob Shaw i det nedlagte kalkbrud i Boesdal, hvor de planlagte vandreture skal afsluttes med en cellokoncert på flere datoer i løbet af juli og august.

Anne Rosell Holt har i nogle år drevet virksomheden Klintetours, der i år rigtigt springer ud som partner med Verdensarven og specialdesignede vandreture, som ikke fås andetsteds.

Gåtur i den nemme ende - Vi går fra Rødvig ad Trampestien, hvorfra vi har storslået udsigt til klint, hav og himmel, og jeg har allieret mig med folk, der ved noget om Boesdal Kalkbrud, så det vil blive en del af den viden man kan tage med sig hjem fra den guidede tur. Derudover vil jeg også fortælle om Stevns Klints berømte fiskeler, som indeholder rester efter den katastrofe, som blandt andet medførte dinosaurernes udslettelse, siger turguiden fra Klintetours.

I Boesdal Kalkbrud vil den verdensanerkendte cellist Jacob Shaw lade dig opleve en unik, intim koncert i et råt, graffitibemalet magasin fra dengang Boesdal var et aktivt kalkbrud. Efter i mere end 10 år at have spillet koncerter i hele verden, eksempelvis i Royal Albert Hall og Carnegie Hall, har Jacob nu bosat sig på Stevns, hvor han har etableret Scandinavian Cello School.

Her var der sidste år over 70 unge cellister for at suge til sig af Jacobs kunnen.

Stemningsfuld musik Jacob Shaw vil tage deltagerne igennem en stemningsfuld musikalsk rejse, hvor man vil opleve klassisk musik fra forskellige tidsaldre. Til nogle af koncerterne vil Jacob akkompagneres af prisvindende unge cellist-talenter.

- Det bliver nok kun cellister fra Danmark, som det ser ud i øjeblikket med lukning af grænserne og indrejseforbud, siger Jacob Shaw på engelsk, da hans danske efter eget udsagn ikke er helt på plads til at udtrykke sig formfuldendt.

Efter koncerten er det så, at champagnen kommer ind i billedet. Her vil man kunne du nyde champagnen i Boesdals imponerende pyramide eller ved vandet med udsigt til klinten. Herefter går selskabet tilbage til Rødvig.

Vandreturen er i alt på cirka fire kilometer og funktionsbesværede kan nyde koncerten og champagnen og få adgang med handicapbil til Magasinet.

- Turen er designet, så man ikke bliver alt for udfordret på vandreturen. Det skal være en nydelsestur på alle planer, siger Anne Rosell Holt, der forklarer, at der ikke vil være plads til flere end 40 ved hvert arrangement:

- Vi har også fokus på hygiejne og vi holder fysisk en passende afstand til hinanden, hvilket er muligt, da der ikke kan deltage flere end 40.

Kun i år Normalt er Jacob Shaw på verdensturné hele sommeren med sin cello. Men netop i år er han bundet til Danmark på grund af corona-krisen.

- Derfor er der i år en enestårende chance for at lave nogle ting her i Danmark i stedet for. Næste år er muligheden, der nok ikke for så vil jeg være på turné igen, siger Jacob Shaw til DAGBLADET.

Musikken er støttet af Stevns Kommunes Kulturpulje og Scandinavian Cello School.

Fakta om turene Billetter kan købes via Klintetours hjemmeside: www.klintetours.dk

Pris: 255 DKr/person

Datoer:

Torsdag d. 9. juli klokken 15.00 - 17.30

Torsdag d. 16. juli klokken 15.00 - 17.30

Torsdag d. 23. juli klokken 15.00 - 17.30

Torsdag d. 30. juli klokken 15.00 - 17.30

Torsdag d. 6. august klokken 15.00 - 17.30

Mødested: Krohaven - dvs. græsplanen på den modsatte side af Rødvig Kro og Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig