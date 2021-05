En stor mand er gået i forvejen

Herfra skal lyde et kæmpe tak for alt, hvad han har været.

Der kan nævnes mange ting, som Alex har gjort, men jeg vil nøjes med et par - nemlig dem, hvor jeg har oplevet Alex mest.

Han var mangeårig leder af Munkegårdens Fritids Klub, sammen med sin trofaste livsledsager: Bente, som nu må leve videre uden sin ligeså trofaste livsledsager: Alex. Dér gjorde de virkelig en forskel for de unge på Stevns - med Munkefest, sommervarieté, computerrum, værksted og en masse andre muligheder for aktiviteter udendørs - med de ansatte, der var. Vi må heller ikke glemme de faste møder i salen, hvor Alex prøvede at få vigtige informationer ind i ørene på os unge, mens Bente stod bag ham og lavede fagter til øjnene. Det fangede vores opmærksomhed og skabte smil, selv om alvoren også trængte ind.