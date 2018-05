Se billedserie Den nu 82-årige tidligere chef for FDM Teknisk Service står her på havnen i Rødvig, hvor han også bor. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: En stemme fra 70erne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En stemme fra 70erne

Stevns - 01. maj 2018 kl. 13:46 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikradioen i Danmarks Radio står som Lars E. Christiansens opfindelse. Den legendariske DR-journalist skabte programmet i 1968, og han var også selv vært på programmet helt frem til 1998, hvor kendingsmelodien og konceptet gik på pension sammen med idé-manden, der døde ni år senere i en alder af 72 år.

I Rødvig på Stevns sidder dog en mand, der om nogen kan huske, hvad programmet og ikke mindst datidens trafik gik ud på. Ib Grønvaldt er i dag 82 år, og han var stort set jævnaldrende med Lars E. Christiansen, da de op igennem 70'erne var sammen i DR-studiet og lagde stemmer til det legendariske program. Det samlede nationen bag højtalerne fredag eftermiddag for at høre trafikopdateringer - og ikke mindst for at få gode råd og tips fra ekspertpanelet.

Ib Grønvaldt var én af de eksperter i panelet, der fredag efter fredag kom med guldkorn til de radiolyttere, som ringede og skrev ind med alskens spørgsmål og problemer. De andre eksperter kom fra Falck, Færdselspolitiet og Forsikringsoplysningen.

Som chef for FDM Teknisk Service kunne Ib Grønvaldt svare på lidt af hvert, og det var da også Ib, der var redaktør på FDM's store bog-satsning og succes i 70'erne: Alt om Bilen.

- Vi fik spørgsmålene leveret skriftligt om onsdagen og kunne så samle os til svarene. Jeg kunne stort set landsdommer Bjarne Frandsens »Håndbog i Færdselslovgivningen« udenad fra min tid i Statens Biltilsyn, så det var ikke nogen byrdefuld forberedelse, forklarer Ib Grønvaldt, da avisen besøger ham i hjemmet i den lille havne- og turistby:

- Vi havde et godt og muntert samarbejde i den lille gruppe ved mikrofonerne. Der var tid til at samle sig om næste spørgsmål under musiknumrene, hvor der fra teknikken også blev ringet op til spørgeren - og ind imellem kom der hastemeldinger om trafiksituationen, som Lars E. så læste op.

Der kom på et tidspunkt i en af udsendelserne en melding om, at et ægtepar var forulykket i deres bil på hovedvejen syd for Aalborg.

- Manden var desværre afgået ved døden, og den hårdt kvæstede hustru var i læge-ambulance på vej mod Aarhus Amtssygehus. Derfor bad Lars E. med sin myndige og alvorlige røst, trafikanterne i begge retninger være på udkig efter ambulancen og give plads i tide. Så langt, så godt. Men vi skulle videre i musikprogrammet - og ud i folks højttalere lød med fuld styrke »Så går vi til enkebal - hjemme i vor dansehal«. Vi krympede os, husker Ib Grønvaldt tilbage.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Køge tirsdag 1. maj

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink